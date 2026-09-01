بدء التسجيل في النسخة الثالثة من تحدي رأس الخيمة للياقة البدنية

رأس الخيمة في الأول من سبتمبر / وام / بدأت اليوم عملية التسجيل في النسخة الثالثة من "تحدي رأس الخيمة للياقة البدنية"، في جميع الصالات الرياضية بإمارة رأس الخيمة.

وتهدف المبادرة إلى تعزيز ثقافة النشاط البدني، وتشجيع أفراد المجتمع على خفض الوزن وتحسين مستوى اللياقة البدنية، بما يسهم في ترسيخ أنماط حياة صحية ومستدامة.

ويفتح التحدي باب المشاركة أمام المواطنين ممن تتراوح أعمارهم بين 13 و30 عاماً، على ألا يقل مؤشر كتلة الجسم BMI عن 40.

وأكد فيصل الغيص رئيس اللجنة المنظمة لمبادرة "تحدي رأس الخيمة للياقة البدنية"، أن فتح باب التسجيل يمثل الانطلاقة الفعلية للنسخة الثالثة من التحدي، التي تأتي امتداداً للنجاح الذي حققته المبادرة في نسخها السابقة، مشيراً إلى أن اللجنة تتطلع إلى مشاركة واسعة من حملة جوازات أبناء الإمارة.

ودعا أبناء إمارة رأس الخيمة ممن تنطبق عليهم شروط المشاركة إلى المبادرة بالتسجيل.