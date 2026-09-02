ارتفاع أسعار المستهلك في كوريا بنسبة 3.1% خلال أغسطس

سيؤول في 2 سبتمبر /وام/ ارتفعت أسعار المستهلك في جمهورية كوريا بنسبة 3.1% على أساس سنوي في أغسطس، متسارعة من 2.8% في يوليو، مدفوعة بارتفاع أسعار النفط ورسوم خدمات الهاتف المحمول.

وبحسب بيانات وزارة البيانات والإحصاءات التي أوردتها وكالة أنباء "يونهاب"، ارتفعت أسعار المنتجات البترولية 14.2%، فيما قفزت رسوم خدمات الهاتف المحمول 26.7%، متأثرة بتأثير سنة الأساس بعد الخصومات الواسعة التي قدمتها شركة «إس كيه تيليكوم» العام الماضي عقب حادثة اختراق بيانات.

كما ارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة، إلى 3.4% على أساس سنوي، مسجلًا أعلى مستوى له منذ مايو 2023.

-خلا-