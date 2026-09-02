باحتون يرصدون مؤشرات مبكرة لتراجع الذاكرة في منتصف العمر

واشنطن في 2 سبتمبر /وام/ كشفت دراسة حديثة أجراها باحثون في جامعة "بينغهامتون" الأمريكية أن التغيرات المرتبطة بالذاكرة قد تبدأ في منتصف العمر، مع رصد تراجع في بعض العمليات الدماغية المسؤولة عن تكوين الذكريات واسترجاعها.

وأظهرت الدراسة أن بعض وظائف الحُصين، وهي منطقة رئيسية في الدماغ لتكوين الذكريات واسترجاعها، تبدأ بالتراجع خلال منتصف العمر، في وقت ركزت فيه أبحاث سابقة بدرجة أكبر على الفروق بين الشباب وكبار السن.

وخلال التجارب، عُرضت على المشاركين صور لوجوه مرتبطة بأشياء ومشاهد مختلفة، ثم خضعوا بعد خمس دقائق لاختبار للذاكرة، فيما استخدم الباحثون التصوير بالرنين المغناطيسي لرصد نشاط الحُصين.

وأظهرت النتائج انخفاضًا ملحوظًا في دقة الذاكرة لدى المشاركين في الخمسينيات مقارنةً بمن هم في العشرينيات والثلاثينيات، إلى جانب بدء تراجع بعض العمليات المرتبطة بالحُصين منذ منتصف العمر.

وذكر إيان ماكدونو، الأستاذ بجامعة بينغهامتون، أن منتصف العمر يمثل مرحلة مهمة في وظائف الذاكرة، مشيراً إلى أن فهم التغيرات التي تطرأ خلالها قد يساعد في تعزيز التدخلات الرامية إلى الحفاظ على القدرات المعرفية مع التقدم في العمر.

-خلا-