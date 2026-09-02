الدولار يتمسك بمستواه المرتفع و تراجع العملات المشفرة

طوكيو في 2 سبتمبر/وام/ تمسك الدولار بمستوياته المرتفعة اليوم ، إذ أدت أحداث الشرق الأوسط إلى ارتفاع أسعار النفط وإحياء المخاوف من التضخم.

وتعزز الإقبال على العملة الأمريكية باعتبارها ملاذا آمنا بفعل ارتفاع عوائد سندات الخزانة وتزايد التوقعات برفع مجلس الاحتياطي

الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة.

وبلغ مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات منها الين واليورو، 99.67 نقطة.

وانخفض الجنيه الإسترليني 0.04 بالمئة إلى 1.3509 دولار، بينما استقر الدولار الأسترالي أمام الدولار الأمريكي عند 0.7143 دولار

أمريكي، و لم يطرأ تغير يذكر على الين الياباني أمام الدولار عند 160.21 للدولار، ليظل فوق المستوى المهم من الناحية النفسية البالغ 160 ينا ​للدولار.

وفي سوق العملات المشفرة، تراجعت بتكوين 0.07 بالمئة إلى 77376.22 دولار، ونزلت إيثر 0.08 بالمئة إلى 2418.26 دولار.

-خلا-