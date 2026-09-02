شرطة أم القيوين تعزز السلامة المرورية مع انطلاق العام الدراسي

أم القيوين في 2 سبتمبر/ وام/ كثفت القيادة العامة لشرطة أم القيوين، جهودها الميدانية في محيط المدارس، تزامناً مع انطلاق الحملة المرورية الاتحادية "طريق آمن لطلابنا"، بهدف تعزيز السلامة المرورية وتنظيم حركة السير والمواقف الداخلية والخارجية، بما يضمن انسيابية الحركة ويحافظ على سلامة الطلبة وأولياء الأمور والكوادر التعليمية مع انطلاق العام الدراسي.

وشملت الجهود، تعزيز وجود الدوريات المرورية أمام المدارس وفي الطرق المؤدية إليها، وتنظيم حركة دخول وخروج المركبات والحافلات المدرسية، وتسهيل تنقل أولياء الأمور، بما يسهم في الحد من الازدحامات والممارسات المرورية الخاطئة، وتوفير بيئة آمنة لمختلف مستخدمي الطريق، خصوصاً خلال ساعات الذروة الصباحية.

وأكد العقيد عبدالله ناصر بوعصيبة، مدير إدارة المرور والدوريات، أهمية توخي الحيطة والحذر أثناء القيادة في المناطق المحيطة بالمدارس، والالتزام بالسرعات المحددة والأنظمة والإشارات والعلامات المرورية، والانتباه أثناء عبور الطلبة، داعياً السائقين وأولياء الأمور إلى التحلي بالسلوك المروري المسؤول والتعاون مع الدوريات والجهات المعنية بما يعزز سلامة الجميع.

وقال إن شرطة أم القيوين تواصل جهودها الميدانية والتوعوية لترسيخ ثقافة السلامة المرورية، وتوفير بيئة آمنة للطلبة ومختلف أفراد المجتمع، متمنياً للطلبة والكوادر التعليمية عاماً دراسياً حافلاً بالنجاح والتوفيق.