الكويت: السيطرة على حريق في مجمع سكني استهدف بمسيرة معادية ولا إصابات بشرية

الكويت في 2 سبتمبر/ وام/ أعلن العميد محمد الغريب المتحدث الرسمي باسم قوة الإطفاء العام في الكويت، أن فرق الإطفاء تمكنت، فجر اليوم الأربعاء، من السيطرة على حريق اندلع في مجمع سكني بإحدى مناطق العاصمة، بعد استهدافه بطائرة مسيرة معادية من قبل العدوان الإيراني الآثم.

وقال العميد الغريب في تصريح أوردته وكالة الأنباء الكويتية، إن فرق مركزي إطفاء "الهلالي" و"المدينة" باشرت فور وصولها إلى الموقع في التعامل مع الحريق وتمت عملية المكافحة والسيطرة عليه، مؤكدا عدم تسجيل أي إصابات بشرية واقتصرت الخسائر على الماديات.

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