"تريندز للبحوث والاستشارات" يحصل على عضوية جمعية الإمارات لإدارة حقوق النسخ

أبوظبي في 2 سبتمبر/ وام/ حصل "تريندز للبحوث والاستشارات"، التابع لمجموعة "تريندز"، على عضوية جمعية الإمارات لإدارة حقوق النسخ، بما يدعم جهوده في حماية حقوق مؤلفيه وباحثيه وإصداراته، وتنظيم الاستفادة من المحتوى الفكري والمعرفي وفق أفضل الممارسات المعتمدة، وذلك في خطوة نوعية جديدة تعزز الريادة المعرفية وحضوره في منظومة النشر والمعرفة وحماية حقوق الملكية الفكرية.

ويعكس انضمام "تريندز" إلى الجمعية، التزامه الراسخ ببناء منظومة معرفية متكاملة تقوم على أسس من الإبداع والابتكار والحماية القانونية، ليضاف بذلك إلى نخبة من المؤسسات الثقافية والعلمية الرائدة التي تسعى إلى ترسيخ ثقافة احترام الملكية الفكرية في دولة الإمارات والمنطقة.

تشكل هذه العضوية إضافة نوعية في مسيرة "تريندز"، حيث لن تقتصر على حماية حقوق المؤلفين والباحثين فحسب، بل ستمتد لتشمل تنظيم عملية الاستفادة من المحتوى الفكري والبحثي والعلمي الفريد، وفق أعلى المعايير وأرقى الممارسات العالمية المعتمدة، بما يعزز مكانة "تريندز" كمؤسسة بحثية وفكرية ذات خبرة معرفية كبيرة، ويحمي مخرجاتها ويصون حقوق منتجيها، انسجاماً مع رؤية دولة الإمارات في دعم الاقتصاد الإبداعي وحماية المبدعين.

وقال زايد الظاهري، مدير إدارة التوزيع في قطاع التوزيع والمعارض بـ"تريندز"، بهذه المناسبة، إن الانضمام إلى جمعية الإمارات لإدارة حقوق النسخ ليس مجرد إجراء قانوني، بل تجسيد لالتزام "تريندز" المهني تجاه الباحثين والمؤلفين، حيث ندرك أن حماية حقوق الملكية الفكرية هي الركيزة الأساسية لاستمرارية الإبداع والابتكار والتميز، وهذه العضوية تتيح لنا بيئة آمنة تمكن الكتّاب والباحثين من التركيز على إنتاج محتوى نوعي ومؤثر مع ضمان حقوقهم الإبداعية.

وأضاف أن هذه الخطوة تمثل استكمالاً لانضمام "تريندز" العام الماضي إلى اتحاد الناشرين العرب، في إطار إستراتيجية طموحة لتوسيع حضوره في منظومة النشر والمعرفة على الصعيدين الإقليمي والدولي.

من جانبه، أشار هزاع الحمادي، مدير إدارة المعارض في قطاع التوزيع والمعارض بـ"تريندز"، إلى أن هذه العضوية تؤكد أهمية الدور الريادي لـ"تريندز" في المشهد المعرفي والثقافي، من خلال تنظيم الاستفادة من المحتوى الفكري والبحثي بأفضل الممارسات المعتمدة، بما يضمن تحقيق التوازن بين حماية حقوق المبدعين وتيسير وصول المعرفة إلى الباحثين والمتخصصين والمهتمين بالشأن البحثي والعلمي.

وأوضح أن هذه العضوية ستسهم في تعزيز مشاركة "تريندز" في معارض الكتاب الدولية ومنصات النشر العالمية، إلى جانب توسيع شراكاته مع دور النشر والمؤسسات الأكاديمية والفكرية إقليمياً ودولياً.