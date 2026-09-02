اللجنة الأولمبية تستعرض الاستعدادات للمشاركة في آسياد آيتشي – ناغويا 2026

دبي في 2 سبتمبر/ وام/ عقدت اللجنة الأولمبية الإماراتية، أمس بمقرها في دبي، اجتماعاً تنسيقياً مشتركاً مع ممثلي الاتحادات الرياضية، للوقوف على آخر الاستعدادات والترتيبات المتعلقة بمشاركة بعثة دولة الإمارات في دورة الألعاب الآسيوية العشرين، التي تستضيفها مدينتا آيتشي وناغويا في اليابان خلال الفترة من 19 سبتمبر إلى 4 أكتوبر 2026.

واستعرض الاجتماع مختلف الجوانب المرتبطة بالمشاركة في الدورة، بما في ذلك الترتيبات الإدارية والفنية والتنظيمية الخاصة بالمنتخبات والرياضيين المشاركين، إلى جانب التنسيق بشأن المتطلبات والإجراءات الواجب استكمالها خلال المرحلة المقبلة، بما يضمن جاهزية الوفد الإماراتي للمشاركة في الحدث القاري.

كما استعرض أحمد الطيب، مدير إدارة الشؤون الفنية والرياضية باللجنة الأولمبية الإماراتية، أبرز معطيات الدورة، التي تشهد مشاركة أكثر من 11 ألف رياضي و6 آلاف مدرب وإداري يمثلون 45 دولة، على مدى 16 يوماً من المنافسات، موضحاً أن الدورة تتضمن 43 رياضة و71 فعالية رياضية، وتشهد توزيع 1407 ميداليات ضمن 469 مسابقة متنوعة.

واطلع ممثلو الاتحادات الرياضية على تفاصيل خطط المغادرة والوصول، والاستعدادات الخاصة بحفل الافتتاح، الذي يقام في ملعب ميزوهو بارك بمدينة ناغويا، أحد أبرز المنشآت الرياضية في اليابان، بجانب ترتيبات المشاركة في حفل الترحيب بالوفود والفرق قبل انطلاق منافسات الدورة.

وتم استعراض برنامج المنافسات لكل رياضة، بما في ذلك منافسات كرة القدم، حيث أوقعت القرعة منتخب الإمارات في المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات الصين وجمهورية كوريا الديموقراطية الشعبية وإيران، ومنافسات الرجبي للسباعيات التي يواجه خلالها منتخب الإمارات منتخبات سريلانكا وسنغافورة والفلبين.

ويأتي الاجتماع ضمن سلسلة من اللقاءات التنسيقية التي تعقدها اللجنة الأولمبية الإماراتية مع الاتحادات الرياضية، لضمان استكمال مختلف الاستعدادات المتعلقة بمشاركة الوفد الإماراتي في دورة الألعاب الآسيوية آيتشي – ناغويا 2026.