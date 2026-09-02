"أبوظبي للصقارين" يستحدث بطولة العين للصيد بالصقور

أبوظبي في 2 سبتمبر/ وام/ أعلن نادي أبوظبي للصقارين عن أجندة متنوعة من المسابقات خلال الفترة من نوفمبر المقبل إلى يناير 2027، واستحداث بطولة العين للصيد بالصقور والتي تتضمن إقامة مسابقتي "التلواح والهدد"، للناشئين.

وأكد محمد علي الرميثي، مدير الفعاليات في نادي أبوظبي للصقارين، أن قسم الأنشطة المجتمعية في النادي ينظم عدة مبادرات للمشاركة في عدد من المهرجانات مثل مهرجان الحصن، والمهرجان البحري، ومهرجان الحرف التقليدية في العين، تماشيا مع عام الأسرة 2026.

وأشار إلى اهتمام النادي ببرنامج "صقار أبوظبي"، لتدريب وتأهيل طلبة المدارس، وتكوين الفرق المدرسية للمشاركة في فعاليات الصيد بالصقور، لحماية تراث الإمارات، ودعم تطور مسيرة الصيد بالصقور.

وذكر أن النادي أطلق مبادرة "صقار العين"، بهدف استقطاب الفئة المتفوقة في المدارس من الطلبة، عبر تنظيم برنامج خاص لهم، إضافة إلى برنامج مماثل لبقية فئات الطلبة، بإقامة رحلات مستمرة لتطبيق تدريبات عملية في محمية "المرزوم".

وقال الرميثي إن رياضة الصيد بالصقور تحظى بأهمية كبيرة في دولة الإمارات، باعتبارها ركيزة أساسية للتراث، للاحتفاء بقيم الماضي، وتعزيزها في نفوس الأجيال الجديدة، مشيراً إلى الدور الحيوي والملموس للنادي في ترسيخ الموروثات الوطنية، وتشجيع أفراد المجتمع على ممارسة رياضة الصيد بالصقور.