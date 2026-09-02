بتوجيهات الشيخة فاطمة بنت مبارك.. "التنمية الأسرية" تطلق ميثاق "على نهج أم الإمارات" في يوم المرأة الإماراتية

أبوظبي في 2 سبتمبر/ وام/ بتوجيهات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، "أم الإمارات"، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، أطلقت مؤسسة التنمية الأسرية، بمناسبة يوم المرأة الإماراتية، ميثاق "على نهج أم الإمارات"، ليكون ميثاقاً وطنياً للمرأة الإماراتية.

يستلهم ميثاق "على نهج أم الإمارات" رؤية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات" في تمكين المرأة وبناء الإنسان، ويجسد قيم الهوية الوطنية والريادة والمسؤولية، ويعزز دور المرأة الإماراتية في دعم استقرار الأسرة وتماسك المجتمع، ومواصلة مسيرة التنمية والإنجاز، وصون المكتسبات الوطنية واستدامتها للأجيال القادمة.

ويتضمن ميثاق "على نهج أم الإمارات" ثمانية التزامات وطنية تشكل مرتكزات لمسيرة المرأة الإماراتية، تتمثل في جعل الهوية الوطنية والقيم الإماراتية الأصيلة منهجاً راسخاً في الفكر والسلوك والممارسة، والسعي إلى التميز في التعليم والعمل والابتكار، والإسهام بفاعلية في مسيرة التنمية الشاملة وتعزيز تنافسية دولة الإمارات، إلى جانب ترسيخ الإيمان بأن الأسرة المتماسكة أساس المجتمع، والعمل على تعزيز قيم الاستقرار الأسري والتماسك المجتمعي، وتحقيق التوازن بين الطموحات المهنية والمسؤوليات الأسرية والمجتمعية، بما يجسد نموذج المرأة الإماراتية القادرة على العطاء والإنجاز.

كما يؤكد الميثاق تعزيز الترابط بين الأجيال، والاستفادة من خبرات كبار المواطنين وحكمتهم، وتقدير إسهاماتهم في بناء الوطن، والمشاركة في إعداد أجيال واعية ومعتزة بهويتها ومتمسكة بقيمها الوطنية وقادرة على مواصلة مسيرة التنمية والازدهار، إلى جانب دعم المبادرات الوطنية التي تعزز جودة الحياة وترسخ التلاحم المجتمعي وتسهم في تحقيق التنمية المستدامة، ومواصلة السير على نهج "أم الإمارات"، والتمسك بقيم الريادة والتمكين والمسؤولية الوطنية، إسهاماً في تحقيق رؤية دولة الإمارات وطموحاتها المستقبلية.

ويمكن الإطلاع على الميثاق من خلال الرابط التالي :https://forms.cloud.microsoft/r/YptaLJ5X5m?lang=ar.