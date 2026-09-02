شرطة أبوظبي تشارك في احتفالية بيوم المرأة الإماراتية

أبوظبي في 2 سبتمبر/ وام/ شاركت القيادة العامة لشرطة أبوظبي، في احتفالية يوم المرأة الإماراتية التي نظمتها دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي في متحف المقطع، احتفاءً بيوم المرأة الإماراتية، وتجسيدًا للتعاون والشراكة بين الجهات الحكومية في إبراز مسيرة ابنة الإمارات وعطائها وإسهاماتها المتميزة في خدمة الوطن والمجتمع.

واستعرضت العميد الخبير الدكتورة نوال عبدالله الكثيري من إدارة الأدلة الجنائية من شرطة أبوظبي، تجربتها المهنية ومسيرتها في العمل الشرطي، وأبرز المحطات والإنجازات التي حققتها في مجال الأدلة الجنائية، إلى جانب خبراتها وإسهاماتها في تطوير العمل التخصصي وخدمة منظومة الأمن والأمان.

وتناولت خلال مشاركتها ما حققته المرأة الإماراتية من تطور نوعي في العمل الشرطي والأمني، وحضورها الفاعل في المجالات العلمية والجنائية والتخصصية، وما تتمتع به من كفاءة وقدرة على توظيف المعرفة والتقنيات الحديثة ومواكبة التطورات المتسارعة في مختلف مجالات العمل الشرطي.

وأكدت شرطة أبوظبي اعتزازها بالإنجازات التي حققتها منتسباتها في مختلف التخصصات والمواقع، وحرصها على مواصلة دعم وتمكين الكفاءات النسائية، وتطوير قدراتهن العلمية والمهنية والقيادية، بما يعزز إسهاماتهن في مسيرة التطوير والتميز المؤسسي وخدمة الوطن والمجتمع.

وتجسد المشاركة المكانة التي وصلت إليها ابنة الإمارات بوصفها شريكًا فاعلًا في مسيرة التنمية وصناعة المستقبل، وما قدمته من نماذج ملهمة في العطاء والتميز وتحمل المسؤولية، مستندة إلى ما تحظى به المرأة الإماراتية من دعم وتمكين أتاح لها إثبات جدارتها وتحقيق الإنجازات في مختلف الميادين.