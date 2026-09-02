"ستيرن" في "نيويورك أبوظبي" تستقبل الدفعة الأولى من طلاب برنامج إدارة الأعمال التنفيذي

أبوظبي في 2 سبتمبر/ وام/ استقبلت كلية ستيرن للأعمال في جامعة نيويورك أبوظبي، اليوم، الدفعة الأولى من طلاب برنامج ماجستير إدارة الأعمال التنفيذي، الذي يجمع نخبة من أبرز المختصين ذوي الخبرة من مختلف أنحاء المنطقة، ضمن منهج دراسي مدته 23 شهراً يهدف إلى تزويد المشاركين بمهارات قيادية متقدمة.

وباعتبارها أعلى كلية إدارة أعمال أمريكية تصنيفاً على مستوى العالم تقدم برنامج ماجستير تنفيذي لإدارة الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، توفر الكلية برنامجاً بدوام جزئي يتسم بالمرونة، ويتيح للمسؤولين التنفيذيين ذوي الخبرة مواصلة تعليمهم دون الحاجة إلى التوقف عن مسيرتهم المهنية.

ويسمح هذا النمط للمؤسسات بالاحتفاظ بأفضل المواهب لديها وصقل مهاراتهم، مع إتاحة الفرصة لهم لتطبيق أستراتيجيات تركز على النمو، وأحدث أطر العمل التجارية، وتنمية الكفاءات القيادية في بيئة العمل.

ويُقدّم برنامج ماجستير إدارة الأعمال التنفيذي على مدار عامين تقريباً، ويتضمن وحدات دراسية شهرية تُقام في عطلات نهاية الأسبوع في حرم جامعة نيويورك أبوظبي، بالإضافة إلى إقامات دراسية مكثفة لمدة أسبوع في كل من أبوظبي ونيويورك وشنغهاي.

ويحظى الطلاب بفرصة التواصل المستمر مع أعضاء هيئة التدريس الدائمين في كلية ستيرن للأعمال في جامعة نيويورك أبوظبي، وهم نخبة من الباحثين المرموقين وخبراء القطاع المقيمين في أبوظبي.

وعلى مدار العام، سيتمكن الطلاب من الاستفادة من المجتمع الأكاديمي النابض بالحياة ومرافق جامعة نيويورك أبوظبي وشبكة جامعة نيويورك.

ويُجري المرشحون لبرنامج الماجستير، مشاريع تعليمية تطبيقية طوال فترة الدراسة، ويُكملون فترات إقامة دراسية مكثفة في مراكز الأعمال العالمية الرئيسية في فرعي جامعة نيويورك في نيويورك وشنغهاي.

وتسهم هذه الفرص مجتمعةً في توسيع آفاق المشاركين وتعزيز قدرتهم القيادية داخل مؤسساتهم.

ورحب روبرت سولومون، عميد كلية ستيرن للأعمال في جامعة نيويورك أبوظبي، بالدفعة الأولى من طلاب برنامج ماجستير إدارة الأعمال التنفيذي في كلية ستيرن للأعمال بجامعة نيويورك أبوظبي، مشيرا إلى أن هؤلاء القادة المتميزين يُحدثون أثراً ملموساً في مؤسساتهم، ومن أبرز ما يميز البرنامج أنه يجمع بينهم لتشكيل مجتمع تعليمي مترابط، في الوقت الذي يواصلون فيه تطبيق ما يكتسبونه من رؤى ومعارف بشكل مباشر وقيادة شركاتهم.

وتضم الدفعة 37 من كبار المختصين يمثلون 21 دولة، من ذوي الخبرة الواسعة في مجموعة من القطاعات التي تشمل التمويل والطاقة والتكنولوجيا والاستشارات ، وينضمون عقب انتهاء البرنامج إلى شبكة خريجي كلية ستيرن للأعمال في العالم، والتي تضم أكثر من 115000 خريج في 130 دولة.