ترينا ستورج: توقعات بنمو سوق تخزين الطاقة في الإمارات إلى 3.25 مليار دولار بحلول 2030

دبي في 2 سبتمبر/ وام/ أكد جاك تشن رئيس قسم تخزين الطاقة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لدى ترينا سولار، أن دولة الإمارات تعد من أسرع أسواق تخزين الطاقة بالبطاريات نموا في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، مع توقعات بوصول حجم السوق إلى نحو 3.25 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2030، وبمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 41.2 % خلال الفترة من 2025 إلى 2030.

وقال تشن، في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات /وام/ على هامش معرض الشرق الأوسط للطاقة 2026 في دبي، إن الإمارات تمثل سوقا إستراتيجية لشركة ترينا سولار، الشركة الأم، التي تتخذ من دبي مقرا إقليميا لأعمالها في الشرق الأوسط وأفريقيا، فيما تعد "ترينا ستورج" وحدة أعمال تابعة لها ومتخصصة في حلول وأنظمة تخزين الطاقة.

وأوضح أن سوق تخزين الطاقة بالبطاريات في منطقة الشرق الأوسط يقدر حاليا بما يتراوح بين 2 و3 جيجاواط ساعي من القدرة التخزينية المركبة خلال عام 2026، بقيمة إجمالية للأنظمة تتراوح بين 600 و900 مليون دولار، مع تركز الطلب بصورة رئيسية في الإمارات والسعودية وقطر.

وتوقع أن ينمو السوق الإقليمي بمعدل سنوي مركب يتراوح بين 20 % و25 % حتى عام 2035، لتصل التركيبات السنوية إلى ما بين 15 و25 جيجاواط ساعي بحلول نهاية فترة التوقعات، مدفوعة بتوسع تطبيقات تخزين الطاقة على مستوى المرافق والقطاعين التجاري والصناعي والقطاع السكني.

وأضاف أن ترينا ستورج تجاوزت 25 جيجاواط ساعي من الشحنات التراكمية لأنظمة تخزين الطاقة عالميا حتى نهاية يونيو 2026، فيما سجلت شحناتها إلى الأسواق الخارجية نموا بنسبة 250 % على أساس سنوي خلال النصف الأول من العام الجاري.

وأشار إلى أن إجمالي الطلبيات المؤكدة في أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ مجتمعة، باستثناء السوق الصينية، بلغ 4.92 جيجاواط ساعي حتى يونيو 2026، ما يعكس تسارع الطلب الدولي على حلول تخزين الطاقة، بما في ذلك أسواق منطقة الخليج.

وحول خطط الشركة في الإمارات، أكد تشن أن ترينا سولار تواصل الاستثمار في تعزيز حضورها المحلي والدعم الفني وخدمة العملاء لتلبية الاحتياجات المتنامية في مجالي الطاقة المتجددة وتخزين الطاقة، مشيرا إلى أن استثمارات المجموعة في البحث والتطوير بلغت 314.1 مليون دولار خلال النصف الأول من عام 2026 وحده.

وأضاف أن ترينا ستورج تستفيد من شبكة عالمية تضم 31 مركز خدمة وتغطي أعمالها أكثر من 100 دولة ومنطقة، بدعم من أكثر من 230 مهندس خدمة، فيما تعمل الشركة على إضافة 20 جيجاواط ساعي من القدرة الإنتاجية الجديدة خلال عام 2026 لتعزيز قدرتها على تلبية الطلب الدولي المتنامي، بما في ذلك منطقة الشرق الأوسط.

وقال إن ترينا سولار تتعاون مع شركات المرافق والمطورين ومقاولي الهندسة والتوريد والإنشاء في الإمارات والمنطقة، في ظل تسارع الطلب على حلول الطاقة الشمسية وتخزين الطاقة.

وحول أبرز ما تكشف عنه الشركة خلال المعرض، أوضح تشن أن ترينا ستورج تطلق للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط حل “إليمينتا + إلكترا” المتكامل لتخزين الطاقة على نطاق المرافق، والذي يجمع بين نظام بطاريات التيار المستمر “إليمينتا 3” بسعة 6.25 ميجاواط ساعي ومنصة التيار المتردد “إلكترا” بقدرة 13.8 ميجافولت أمبير.

وأضاف أن الحل الجديد يوفر سعة تخزينية تصل إلى 50 ميجاواط ساعي وخيارات تشغيل تتراوح بين ساعتين وثماني ساعات، مع كفاءة إجمالية للنظام تصل إلى 96 %، ويحقق استجابة بكامل القدرة خلال 10 ميلي ثانية، إلى جانب دعمه لوظائف تشكيل الشبكة وإعادة تشغيلها دون مصدر طاقة خارجي.

وأشار إلى أن النظام يتضمن تقنيات متقدمة للحماية الحرارية والكهربائية، وتصنيفا لمقاومة الحريق لمدة 120 دقيقة، فيما يسهم نقل مكونات نظامي التيار المستمر والمتردد في حاويات مخصصة وإجراء الاختبارات في المصنع في خفض مدة التشغيل التجريبي في مواقع المشاريع بنسبة تصل إلى 50 %.

وأكد تشن أن المرحلة المقبلة لقطاع تخزين الطاقة في الشرق الأوسط وأفريقيا ستتحدد بمدى القدرة على نشر الحلول على نطاق واسع وتلبية المتطلبات التقنية والتشغيلية المتزايدة، مشيرا إلى أن ترينا ستورج تركز على توفير حلول متكاملة تجمع بين الأداء والموثوقية والمرونة، بما يدعم نمو قطاع تخزين الطاقة وتوسع مشاريع الطاقة المتجددة في المنطقة على المدى الطويل.