أبوظبي تستضيف أول منافسات دولية احترافية للسومو في الإمارات 26 سبتمبر

أبوظبي في 2 سبتمبر/ وام/ تستضيف "سبيس 42 أرينا" في أبوظبي يوم 26 سبتمبر الجاري منافسات نجوم السومو، التي تنظمها دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، في أول منافسات دولية احترافية لهذه الرياضة تقام في دولة الإمارات، لتقدم للجمهور في العاصمة فرصة للتعرف عن قرب على واحدة من أعرق الرياضات اليابانية وأكثرها تميزاً.

ويشارك في المنافسات تسعة من نخبة مصارعي السومو المحترفين "ريكيشي" من اليابان ومنغوليا ومصر، يخوضون 36 نزالاً، ضمن قائمة تضم أبطالاً عالميين وحائزين على كأس الإمبراطور، إلى جانب مصارعين يتمتعون بخبرات تمتد لسنوات طويلة في المنافسات الاحترافية.

ويشهد الحدث موكب دخول المصارعين الرسمي إلى الحلبة والطقوس التقليدية التي تسبق النزالات، بما يتيح للحضور التعرف على جوانب من تقاليد السومو العريقة الممتدة لقرون إلى جانب المنافسات الرياضية.

وقال محمد يحيى، المدير العام لـ"سبيس 42 أرينا"، إن استضافة منافسات السومو الاحترافية للمرة الأولى في دولة الإمارات تمثل إضافة نوعية إلى أجندة الفعاليات الرياضية في أبوظبي، وفرصة لتعريف الجمهور برياضة عريقة تجمع بين المنافسة والتقاليد الراسخة، لافتا إلى أن الحدث يمنح الحضور فرصة فريدة لمتابعة منافسات السومو عن قرب، والتعرف على الأجواء التي تمنح هذه الرياضة طابعها المميز.

ويتصدر الياباني إيتشي قائمة المشاركين، وهو أحد الفائزين بكأس الإمبراطور، أرفع ألقاب السومو الاحترافي في اليابان، إلى جانب مواطنه هيروكي، أحد أضخم المصارعين الناشطين في هذه الرياضة.

كما تعكس قائمة المشاركين الانتشار الدولي لرياضة السومو خارج اليابان، إذ يشارك المنغولي ميندي، بطل العالم للسومو في فئة الشباب وبطل السومو الدولي، إلى جانب المصري رامي الجزار، البطل الدولي المتوج بعدد من الألقاب، ليمنح الجمهور في المنطقة صلة خاصة بالمنافسات.

ويقام الحدث بالتعاون مع "يو إس إيه سومو"، بما يضمن تقديم المنافسات وفق المعايير الاحترافية مع الحفاظ على الطابع التقليدي للرياضة.