شخبوط بن نهيان يحضر مراسم تنصيب رئيس زامبيا

لوساكا في 2 سبتمبر/ وام/ حضر معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة، مراسم تنصيب فخامة هاكايندي هيشيليما، رئيس جمهورية زامبيا، التي أقيمت في العاصمة لوساكا.

وعلى هامش مراسم التنصيب، التقى معاليه مع فخامة هيشيليما ونقل إليه تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، "حفظه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وتهنئتهم له بمناسبة أدائه اليمين الدستورية، وتمنياتهم لجمهورية زامبيا وشعبها الصديق بمزيد من التقدم والازدهار.

كما أكد معاليه حرص دولة الإمارات على مواصلة تعزيز العلاقات مع زامبيا بما يحقق مصالح البلدين وتطلعات شعبيهما الصديقين نحو المزيد من التنمية والازدهار.

من جانبه، حمّل فخامة هيشيليما معاليه تحياته إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، "حفظه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وتمنياته لدولة الإمارات وشعبها بمزيد من الازدهار والنماء.

كما أعرب فخامته عن خالص شكره وتقديره لحضور دولة الإمارات مراسم التنصيب، مؤكداً حرصه على تعزيز وترسيخ أطر التعاون بين البلدين في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك.