مبادرة الخيل العلاجي تستقطب زوار"أبوظبي للفروسية" في " المعرض الدولي للصيد"

أبوظبي في 2 سبتمبر/ وام/ تتصدر مبادرة " الخيل العلاجي" اهتمام زوار جناح نادي أبوظبي للفروسية، ومضمار أبوظبي للسباق في معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية 2026.

ويقدم جناح النادي معلومات شاملة عن المبادرة التي تقدم خدمات علاجية متخصصة لدعم أصحاب الهمم، وكافة فئات المجتمع، عبر فيديو لمدة 90 ثانية يتم بثه في شاشة إلكترونية.

وقال النادي إن المبادرة جاءت عبر شراكة إستراتيجية مع هيئة المساهمات المجتمعية – معاً، لتطوير وإطلاق برنامج متخصص في جلسات ركوب الخيل العلاجية في مرافق النادي.

وأضاف أن البرنامج يحظى بدعم من "مؤسسة مبادلة" بصفتها الشريك المؤسس، بهدف الاستفادة من الإمكانات العلاجية لرياضة الفروسية، لتحقيق أثر مجتمعي وإنساني ملموس في إمارة أبوظبي.

ولفت إلى أن هيئة المساهمات المجتمعية - معاً، تتولى الإشراف على تنفيذ البرنامج، والتنسيق مع مختلف الجهات المعنية لتحديد الفئات المستفيدة، كما تقدم "مؤسسة مبادلة" الدعم التمويلي الأساسي للمبادرة، بينما يقوم نادي أبوظبي للفروسية بإدارة وتنفيذ جلسات ركوب الخيل العلاجية داخل مرافقه المتخصصة.

وأشار إلى أن البرنامج تم تصميمه لدعم شريحة واسعة من المستفيدين، من بينهم أصحاب الهمم، وكبار المواطنين، والأطفال من الفئات الأكثر احتياجا، ما يدعم توفير بيئة علاجية فريدة تسهم في تحسين الصحة الجسدية والنفسية للمشاركين، وتعزز الاندماج الاجتماعي.