"مبادلة للطاقة" تخفض انبعاثاتها بنسبة 30.9% وتواصل تعزيز الاستدامة

أبوظبي في 2 سبتمبر/ وام/ أعلنت مبادلة للطاقة، شركة الطاقة الدولية التي تتخذ من أبوظبي مقرا لها، خفض انبعاثات الغازات الدفيئة ضمن النطاقين الأول والثاني بنسبة 30.9 % عبر أصولها التشغيلية خلال عام 2025، بالتزامن مع مواصلة توفير طاقة موثوقة وتعزيز النمو المسؤول وأدائها في المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة.

وأظهر تقرير الاستدامة لعام 2025، الذي أصدرته الشركة اليوم تحت شعار "الطاقة للمرحلة المقبلة"، انخفاض متوسط كثافة الانبعاثات بنسبة 12.4 %، إلى جانب خفض كثافة حرق الغاز بنسبة 33.9 % عبر محفظة أصولها التشغيلية.

وحافظت مبادلة للطاقة على سجلها الخالي من التسريب النفطي والوفيات منذ تأسيسها، في انعكاس لسياساتها في مجالات الصحة والسلامة والأمن والبيئة.

وقال عدنان بو فطيم الرئيس التنفيذي بالإنابة لمبادلة للطاقة، إن التقرير يعكس نهج الشركة في المواءمة بين النمو المسؤول والتقدم المتواصل في المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة، مؤكدا مواصلة التركيز على النمو بطريقة آمنة ومسؤولة وخلق قيمة طويلة الأمد للشركاء والمجتمعات التي تعمل فيها.

وأضاف أن الشركة استثمرت أكثر من 2.3 مليون درهم في البرامج المجتمعية خلال العام، فيما استفاد أكثر من مليون شخص من برامجها خلال العقد الماضي.

وعلى صعيد رأس المال البشري، بلغ متوسط التدريب 8.95 يوم لكل موظف، وضم فريق الشركة 38 جنسية، فيما ارتفعت نسبة النساء من إجمالي الموظفين إلى 32 % مقابل 28 % في 2024، كما زاد تمثيل المرأة في الإدارة الوسطى من 18 % إلى 28 %.

وفي مجال الحوكمة، واصلت الشركة تعزيز الشفافية والمساءلة ومواءمة ممارساتها مع المعايير الدولية لإعداد تقارير الاستدامة، وحافظت على سجل خال من اختراقات البيانات للعام السابع على التوالي.