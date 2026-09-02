جائزة أبوظبي تستعرض دور الناشئة في ترسيخ قيم العطاء خلال "الصيد والفروسية"

أبوظبي في 2 سبتمبر/ وام/ استضافت جائزة أبوظبي، بالتعاون مع المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، جلسة بعنوان "جيل جديد يحمل راية العطاء"، بمشاركة سفراء جائزة أبوظبي الصغار، وذلك ضمن برنامج "ميلس جائزة أبوظبي" المقام خلال فعاليات معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية 2026 في مركز أدنيك أبوظبي.

وأدار خليفة الكعبي، عضو البرلمان الإماراتي للطفل وأحد سفراء جائزة أبوظبي الصغار، الجلسة التي سلطت الضوء على دور الأطفال واليافعين في تعزيز ثقافة العطاء والمسؤولية المجتمعية.

ويهدف برنامج "سفراء جائزة أبوظبي الصغار"، الذي أُطلق عام 2022 إلى تنمية مهارات الأطفال وتشجيعهم على أن يكونوا قدوة لأقرانهم في المشاركة المجتمعية والعمل التطوعي.