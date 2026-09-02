أبوظبي الأول ينجز تجربة حية للودائع المرمزة عبر “سويفت ليدجر

أبوظبي في 2 سبتمبر / وام / أعلن بنك أبوظبي الأول نجاحه في تنفيذ معاملات فعلية بالدولار الأمريكي باستخدام الودائع المرمزة وتسويات العقود الذكية عبر منصة “سويفت ليدجر”، ليصبح أول بنك في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا يحقق هذا الإنجاز، في خطوة تعزز مسيرته في مجال الأصول الرقمية والمدفوعات العابرة للحدود.

ونفذ البنك المعاملة بالتعاون مع سيتي بنك ضمن الحد الأدنى من المنتج القابل للتطبيق لمنصة “سويفت ليدجر”، وأثبتت التجربة نجاح الربط المتكامل بين رسائل المدفوعات الحالية عبر “سويفت” والودائع المرمزة والبنية التحتية القائمة على تقنية السجلات الموزعة، بما يتيح تنفيذ المدفوعات العابرة للحدود على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.

وتهدف مبادرة “سويفت ليدجر” إلى تعزيز الترابط بين شبكات الأموال المرمزة الناشئة من خلال توفير طبقة موثوقة للتنسيق وقابلية التشغيل البيني، بما يدعم تنفيذ مدفوعات مصرفية أسرع وقابلة للبرمجة وعابرة للحدود.

وظلت الودائع المرمزة ضمن الميزانيات العمومية للبنوك المشاركة، فيما تولت منصة “سويفت ليدجر” تنسيق التزامات الدفع وتسجيل الالتزامات المتبادلة بين البنوك دون حفظ الأموال، بينما أنجزت التسوية بين البنوك بصورة مستقلة عبر قنوات المراسلة المصرفية المعتمدة.

وأكد بنك أبوظبي الأول أنه سيواصل التعاون مع “سويفت” والمؤسسات المشاركة خلال المراحل المقبلة لتوسيع نطاق قابلية التشغيل البيني وتعزيز إمكانات التسوية العابرة للحدود على مدار الساعة، إلى جانب تطوير حلول خزينة قابلة للبرمجة لعملائه من المؤسسات والشركات