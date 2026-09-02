"دبي ديرما 2026" ينطلق 8 سبتمبر بمشاركة عالمية واسعة

دبي في 2 سبتمبر/ وام/ تنطلق الدورة الـ" 25 من مؤتمر ومعرض دبي العالمي لأمراض الجلد والليزر "دبي ديرما 2026"، خلال الفترة من 8 إلى 10 سبتمبر الجاري في مركز دبي التجاري العالمي، والتي ستقام تحت شعار "نرسم مستقبل علم الأمراض الجلدية والتجميل"، بمشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين والباحثين وكبرى الشركات العالمية العاملة في قطاع الأمراض الجلدية والتجميل.

ويعد "دبي ديرما" أحد أبرز وأكبر الفعاليات العالمية المتخصصة في مجالات الأمراض الجلدية والتجميل وطب الليزر على مستوى المنطقة، إذ يجمع الخبراء والمتخصصين والباحثين وممثلي كبرى الشركات الدولية لتبادل المعارف والخبرات، واستعراض أحدث التطورات العلمية والطبية والتقنيات المبتكرة، وتعزيز التعاون بين مختلف الجهات العاملة في القطاع.

وتحل إيطاليا ضيف شرف خلال "دبي ديرما 2026"، في خطوة تعزز البعد الدولي للدورة المرتقبة، وتسلط الضوء على الخبرات والإسهامات الإيطالية الراسخة في مجالات الأمراض الجلدية والطب التجميلي والعناية بالبشرة وتقنيات الليزر.

وتتيح هذه المشاركة منصة مهمة لتبادل الخبرات، واستعراض الابتكارات الإيطالية ونماذج التميز السريري، واستكشاف فرص جديدة للتعاون وإقامة شراكات تجارية مع كبرى الشركات والمؤسسات وأطباء الجلد واختصاصيي التجميل وخبراء الليزر والجهات المعنية بالقطاع في المنطقة والعالم.

وقال سعادة السفير البروفيسور عبدالسلام المدني، رئيس دبي ديرما، سفير برلمان البحر الأبيض المتوسط في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي إن " دبي ديرما " أصبح امتداداً لرؤية دبي الهادفة إلى بناء منصات عالمية تجمع المعرفة والخبرات والابتكار تحت سقف واحد ، ونفخر بمسيرته التي امتدت 25 عاماً ورسخت مكانته وثقة القطاع به، ومكنته من التطور بما يواكب احتياجات القطاع، وتوسيع أثره إلى ما وراء حدود دبي .

وأكد سعادته ، أن "دبي ديرما" تطور على مدى الأعوام الماضية، ليصبح ملتقى دولياً للأمراض الجلدية والتجميل، يجمع بين العلم والخبرة الطبية والابتكار، ويعزز التعاون الفاعل وتبادل المعرفة بين مختلف الأسواق والمجتمعات الطبية ، مشيراً إلى أن دورة هذا العام، ستواصل تعزيز الحوار حول مستقبل الأمراض الجلدية والتجميل، وإتاحة الفرص لتحويل الأفكار والشراكات والابتكارات إلى تقدم ملموس يعود بالنفع على القطاع والمجتمعات التي يخدمها .

من جهته قال الدكتور إبراهيم كلداري، رئيس مؤتمر "دبي ديرما": حرصنا في دبي ديرما 2026 على إعداد برنامج علمي يواكب التطور المتسارع في الممارسات السريرية والبحوث الطبية، ويوفر للمشاركين فرصاً قيّمة للتعلم والتفاعل وتبادل الخبرات ، حيث يجمع برنامج هذا العام بين أحدث الأدلة العلمية والخبرات السريرية والتطورات العلاجية، مع تركيز خاص على التحديات التي يواجهها أطباء الجلد في ممارساتهم اليومية بهدف الارتقاء بجودة الرعاية في مجال طب الأمراض الجلدية .

بدوره أوضح الدكتور حسن كلداري، رئيس اللجنة العلمية لمؤتمر "دبي ديرما" أن البرنامج العلمي لـ "دبي ديرما 2026 يقدم محتوى أوسع لمناقشة الممارسات السريرية والحالات الواقعية، وتبادل الخبرات بين مختلف أجيال أطباء الجلد، بما فيهم المتخصصين من الشباب، لافتاً إل أن إشراك الأطباء المقيمين والباحثين في الحوار العلمي اليوم يعد أساسياً لإعداد الجيل الذي سيصوغ مستقبل طب الأمراض الجلدية.

وأضاف: فيما تتطلع دبي إلى الترشح لاستضافة الكونغرس العالمي للأمراض الجلدية عام 2031، يوفر الحدث فرصة مهمة لإبراز قوة مجتمع طب الأمراض الجلدية وتنوعه وحضوره العالمي ، حيث نحرص على أن تتيح كل جلسة فرصة للحوار، وأن تشكل كل حالة سريرية منطلقاً لفكرة أو نهج جديد، وأن يسهم كل تفاعل في تعزيز التواصل وتوطيد الروابط بين المتخصصين في الأمراض الجلدية من مختلف أنحاء العالم".

ويشهد "دبي ديرما 2026" مشاركة أكثر من 400 شركة عارضة تمثل ما يزيد على 1,800 علامة تجارية عالمية من 115 دولة، فيما من المتوقع أن يستقطب أكثر من 25,000 زائر متخصص، بما يعكس المكانة العالمية المتنامية للحدث بوصفه منصة تجمع المتخصصين وصنّاع القرار والجهات المعنية بقطاع الأمراض الجلدية والتجميل. وتسجل كوريا الجنوبية أكبر مشاركة بين الدول.

ويقدم المؤتمر برنامجاً علمياً حافلاً بمشاركة أكثر من 340 متحدثاً، يضم أكثر من 70 جلسة علمية و350 محاضرة، و65 دراسة عملية و40 عرضاً لملصقات علمية متخصصة، بمشاركة 17 جمعية علمية عالمية ، إلى جانب أكثر من 50 ورشة عمل و30 ورشة تطبيقية و3 جلسات لشركاء القطاع و11 جلسة سريرية مباشرة.

ويتناول البرنامج العلمي مجموعة واسعة من الموضوعات، تشمل علوم الأمراض الجلدية والبحوث الطبية، والأدوية والعلاجات الجديدة، والأمراض الجلدية لدى الأطفال، وطب الجلد الجراحي والتجميلي، وعروض الحالات السريرية، إلى جانب تسليط الضوء على أحدث التطورات العلمية وتقنيات العلاج في مجالات الأمراض الجلدية والتجميل وطب الليزر.

ويقدم المؤتمر برنامجاً علمياً متنوعاً يتضمن سلسلة من الجلسات الجديدة والمتخصصة، من بينها جلسات تتناول طب الجلد النفسي والعلاقة بين صحة الجلد والصحة النفسية، إلى جانب مناقشات مخصصة للأمراض الجلدية لدى ذوي البشرة الملونة، وتطورات ناشئة أخرى في مجالي الأمراض الجلدية والتجميل.

كما يتضمن البرنامج مناقشات تفاعلية وعروضاً لحالات سريرية جديدة يقدمها الأطباء المقيمون وأطباء الجلد في بداية مسيرتهم المهنية، مع إتاحة الفرصة للمتخصصين في الأمراض الجلدية من مختلف مستويات الخبرة للمشاركة في مناقشة الحالات والتحديات السريرية.

وتشمل فعاليات الحدث أيضاً تنظيم مسابقات للحالات السريرية والملصقات الرقمية، بما يوفر منصة لتبادل المعرفة ويشجع الأطباء والباحثين على عرض تجاربهم وبحوثهم، ومناقشة أحدث الممارسات في مجال الأمراض الجلدية.

وسيعقد خلال الحدث الاجتماع الثالث للجمعيات الإقليمية، الذي يجمع رؤساء وأمناء عامين لجمعيات وروابط الأمراض الجلدية، لمناقشة سبل تعزيز التعاون بين الجمعيات الإقليمية والفعاليات المتخصصة، ودعم ملف استضافة دبي للمؤتمر العالمي السابع والعشرين للأمراض الجلدية، وبحث أحدث التطورات المتعلقة بمؤتمرات الأمراض الجلدية في المنطقة.

وبالتزامن مع المؤتمر، يستضيف"دبي ديرما 2026" معرضاً متخصصاً يجمع أكثر من 400 شركة عارضة تمثل ما يزيد على 1,800 علامة تجارية عالمية، تستعرض أحدث المنتجات والمعدات والتقنيات والحلول في مجالات الأمراض الجلدية والعناية بالبشرة والتجميل والليزر.

كما يشهد المعرض تنظيم برنامج "Match and Meet" ضمن "مركز أعمال ديرما"، الذي يتيح للعارضين عقد اجتماعات مباشرة مع كبار صناع القرار من الموزعين ، والمستوردين ، ومسؤولي المشتريات في المستشفيات والعيادات الطبية والتجميلية ومراكز العناية بالبشرة، لبحث فرص التعاون وإبرام الصفقات في بيئة أعمال متخصصة.

ويشمل البرنامج التعليمي المصاحب لـ "دبي ديرما "دورة ما قبل المؤتمر في الأمراض الجلدية وعلم أمراض الجلد، إلى جانب دورة زمالة الأكاديمية العربية للأمراض الجلدية والتجميل في الأمراض الجلدية والتجميل والليزر.

ومن المتوقع أن ينمو حجم السوق العالمية للطب التجميلي من 110.32 مليار دولار أمريكي في عام 2026 إلى 252.63 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2035، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 9.66% ،حيث يعزى هذا النمو إلى تزايد الطلب على الإجراءات التجميلية طفيفة التوغل، والتوسع في استخدام الذكاء الاصطناعي لتخصيص العلاجات، وتنامي الإقبال على العلاجات التجديدية في مجال التجميل، فضلاً عن نمو السياحة العلاجية وازدياد اهتمام المستهلكين بالحلول الوقائية المرتبطة بالجمال والعافية.

وينظم مؤتمر ومعرض "دبي ديرما" سنوياً من قبل "اندكس" لتنظيم المؤتمرات والمعارض، عضو في "اندكس القابضة"، بالتعاون مع الأكاديمية العربية للأمراض الجلدية والتجميل (AADA)، ويحظى بدعم رسمي من هيئة الصحة بدبي، ورابطة أطباء الجلد العرب، ورابطة أطباء الجلد بدول مجلس التعاون الخليجي، وجمعية الإمارات للأمراض الجلدية (EDS).