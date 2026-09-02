شمس" تواصل زخم النمو في القطاعات الرئيسية

الشارقة في 2 سبتمبر / وام / كشفت مدينة الشارقة للإعلام (شمس) عن مؤشرات نمو إيجابية في عدد من الأنشطة والقطاعات الرئيسية حتى أغسطس 2026، في مقدمتها الباقة الإعلامية والاستشارات الإدارية والتجارة الإلكترونية .وسجلت الباقة الإعلامية نمواً بنسبة 11.8% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

كما حققت أنشطة الاستشارات الإدارية نمواً بنسبة 10.9% .وفي قطاع التجارة الرقمية، سجلت أنشطة البيع بالتجزئة عبر دور الطلبات البريدية أو عبر الإنترنت نمواً بنسبة 10.5% .

و قال راشد ساحوه، مدير إدارة العمليات في مدينة الشارقة للإعلام (شمس) إن مؤشرات النمو المسجلة في عدد من القطاعات الحيوية تعكس التطور المستمر في طبيعة مجتمع الأعمال في شمس، والتوجه المتزايد نحو نماذج أعمال أكثر مرونة ورقمية.

وأضاف أن النمو في قطاعات التجارة الإلكترونية والإعلام والاستشارات مؤشر على تنوع الفرص المتاحة أمام الشركات، ونسعى إلى مواصلة تطوير بيئة أعمال محفزة تستجيب لاحتياجات المستثمرين ورواد الأعمال، وتسهم في تعزيز تنافسية الاقتصاد الرقمي والإبداعي في إمارة الشارقة.

بتل