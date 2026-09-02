"نسائية دبي" تحتفي بيوم المرأة الإماراتية

دبي في 2 سبتمبر/ وام/ نظمت جمعية النهضة النسائية في دبي احتفالاً بيوم المرأة الإماراتية ، تضمن فعاليات مجتمعية نوعية أقيمت في ندوة الثقافة والعلوم بدبي .

حضر الاحتفال الشيخة فاطمة بنت حشر آل مكتوم،، وسعادة الدكتورة فاطمة محمد الفلاسي، المديرة العامة لجمعية النهضة النسائية بدبي، وعدد من عضوات الجمعية ،وممثلو الاتحاد النسائي العام ووزارة الأسرة ، وعدد من المؤسسات الحكومية والخاصة وجمعيات النفع العام وسيدات الأعمال .

وأكدت الدكتورة فاطمة محمد الفلاسي أن احتفاء الجمعية بهذه المناسبة يأتي امتداداً لرسالتها منذ تأسيسها في دعم المرأة وتمكينها وتعزيز دورها في الأسرة والمجتمع، وانطلاقاً من الإيمان بأن قوة الأسرة واستقرارها تبدأ من امرأة واعية ومتمكنة وقادرة على العطاء وصناعة الأثر.

وأشارت إلى أن هذه المناسبة تكتسب أهمية خاصة في ظل عام الأسرة، بما يعزز دور الجمعية في تطوير المبادرات المتوائمة مع توجهات القيادة الرشيدة وترسيخ حضور المرأة شريكاً أساسياً في التنمية.

وتضمن برنامج الاحتفال فعاليات جمعت بين الثقافة والفنون والتراث وريادة الأعمال والموسيقى واستشراف المستقبل، وتضمنت مجموعة من الورش الفنية والإبداعية بدعم ومشاركة هيئة الثقافة والفنون في دبي ، إلى جانب فقرات بصرية وإنسانية.

كما تضمنت الفعالية معرضاً شاركت فيه نخبة من سيدات الأعمال والمصممات الإماراتيات .