" تنمية المجتمع" تعزز دمج الأطفال من أصحاب الهمم عبر الرياضة

دبي في 2 سبتمبر/ وام/ نظم مركز دبي لتطوير نمو الطفل، التابع لهيئة تنمية المجتمع بدبي ، فعالية رياضية دامجة ، شارك فيها مجموعة من الأطفال من أصحاب الهمم وأسرهم .

وهدفت الفعالية ، التي أقيمت بالتعاون مع "بين بوينت فيتنس"في "دبي فستيفال سيتي مول"، إلى توفير تجربة رياضية تراعي قدرات الأطفال واحتياجاتهم، وتدعم نموهم الحسي والحركي، وتنمية مهاراتهم وتعزيز ثقتهم بأنفسهم واستقلاليتهم .

وأكدت ميثاء محمد الشامسي، المديرة التنفيذية لقطاع التمكين المجتمعي في هيئة تنمية المجتمع في دبي، أن تمكين أصحاب الهمم يمثل محوراً أساسياً في توجه الهيئة نحو بناء منظومة اجتماعية تضع قدرات الأفراد وجودة حياتهم ومشاركتهم الفاعلة في صميم العمل المجتمعي.

وقالت: "نعمل في هيئة تنمية المجتمع على الانتقال من تقديم الدعم إلى تمكين أصحاب الهمم من المشاركة الكاملة والفاعلة في المجتمع، من خلال توفير فرص وتجارب تراعي احتياجات كل مستفيد وتسهم في تنمية قدراته وتعزيز استقلاليته. من جانبها، أكدت الدكتورة شيخة المنصوري، مديرة إدارة أصحاب الهمم بالإنابة في هيئة تنمية المجتمع في دبي، أن توفير الفرص التي تتيح لأصحاب الهمم اكتشاف قدراتهم وتطوير مهاراتهم يمثل جانباً أساسياً من جهود الهيئة في دعم استقلاليتهم وجودة حياتهم، مشيرة إلى أهمية توفير بيئات مجتمعية تتيح لهم المشاركة والتطور إلى جانب أقرانهم.

وقالت: "توفر الرياضة مساحة مهمة للأطفال للتعلم وبناء الثقة والتفاعل".