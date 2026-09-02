"الطاقة والبنية التحتية" تستعرض مبادراتها في معرض الشرق الأوسط للطاقة 2026

دبي في 2 سبتمبر / وام / تشارك وزارة الطاقة والبنية التحتية في معرض الشرق الأوسط للطاقة 2026، الذي انطلقت أعماله أمس في مركز دبي التجاري العالمي ويستمر حتى 3 سبتمبر، برعاية الوزارة، وذلك ضمن جناح خاص تستعرض من خلاله أبرز المبادرات والمشاريع والسياسات الوطنية في قطاع الطاقة.

وتسلط الوزارة، خلال مشاركتها، الضوء على جهود دولة الإمارات في تطوير قطاع الطاقة وتعزيز أمن الإمدادات، والتوسع في مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة، ورفع كفاءة استهلاك الطاقة والمياه، إلى جانب توظيف التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في تطوير منظومة الطاقة ورفع كفاءتها.

وأكد سعادة المهندس أحمد الكعبي، الوكيل المساعد لقطاع الكهرباء والمياه وطاقة المستقبل في وزارة الطاقة والبنية التحتية، أن معرض الشرق الأوسط للطاقة يشكل فرصة مهمة للتواصل مع مختلف الجهات والشركات والخبراء في قطاع الطاقة، والاطلاع على أحدث التقنيات والحلول، وبحث مجالات التعاون التي تدعم مستهدفات دولة الإمارات في تطوير منظومة طاقة آمنة ومستدامة وقادرة على مواكبة النمو والطلب المستقبلي.

وقال سعادته:" تركز الوزارة على تطوير السياسات والمبادرات التي تدعم تنويع مزيج الطاقة، ورفع كفاءة استهلاك الطاقة والمياه، وتسريع تبني التقنيات الحديثة والحلول المبتكرة، بما يدعم تنفيذ مستهدفات استراتيجية الإمارات للطاقة 2050، ويعزز جاهزية قطاع الطاقة للتحولات المستقبلية".

كما يستعرض جناح الوزارة مستهدفات استراتيجية الإمارات للطاقة 2050 والاستراتيجية الوطنية للهيدروجين 2050، إلى جانب عدد من المشاريع والحلول الداعمة لتحقيق مستهدفات الدولة والوصول إلى الحياد المناخي بحلول عام 2050.

ويتيح جناح الوزارة مساحة للتواصل مع المسؤولين والخبراء وممثلي الجهات والشركات المحلية والدولية المشاركة في المعرض، وتبادل الخبرات، وبحث فرص التعاون والشراكات في مجالات الطاقة والتقنيات المستدامة.