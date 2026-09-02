"دوكاب للمعادن" ترفع طاقتها الإنتاجية خلال عام 2026 بمقدار 300 ألف طن

دبي في 2 سبتمبر / وام / قال محمد الأحمدي، الرئيس التنفيذي لشركة «دوكاب للمعادن»، إن الشركة رفعت طاقتها الإنتاجية خلال عام 2026 بمقدار 300 ألف طن، لتصل إلى نحو 180 ألف طن من النحاس و120 ألف طن من الألمنيوم، في إطار خططها لتلبية الطلب المتزايد على حلول نقل الطاقة ومراكز البيانات في الأسواق المحلية والعالمية.

وقال الأحمدي، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات «وام» على هامش معرض الشرق الأوسط للطاقة 2026، الذي يقام في مركز دبي التجاري العالمي، إن الطلب العالمي المتنامي على الطاقة وتطوير شبكات نقل الكهرباء يعزز الحاجة إلى منتجات النحاس والألمنيوم، مشيراً إلى أن منتجات الشركة تخدم قطاعات الطاقة والرعاية الصحية والسيارات ومراكز البيانات.

وأضاف أن «دوكاب للمعادن» واصلت خلال العام الجاري توسيع حضورها في الأسواق الأوروبية، إلى جانب تطوير منتجات جديدة تلبي احتياجات شركات الكهرباء وترفع كفاءة شبكات نقل الطاقة.

وأوضح أن الشركة تستعرض خلال المعرض موصل «HTLS» المتطور، الذي يتحمل درجات حرارة مرتفعة، ويتيح نقل كميات أكبر من الكهرباء عبر الشبكات القائمة، مع خفض الفاقد أثناء عملية النقل بنسبة تصل إلى 14% مقارنة بحلول الموصلات التقليدية.

وأشار إلى أن هذه التقنية تساعد شركات المرافق الكهربائية على تعزيز قدرة الشبكات وكفاءتها من دون الحاجة إلى استبدال البنية التحتية الحالية بصورة كاملة، بما يدعم تلبية الطلب المتزايد على الكهرباء ومواكبة التوسع في مشروعات الطاقة.

وأكد الأحمدي أهمية مشاركة الشركة في الدورة الخمسين من معرض الشرق الأوسط للطاقة، بوصفه منصة تجمع العملاء والشركاء والمتخصصين من مختلف أنحاء العالم، وتتيح استعراض أحدث الحلول والتقنيات المرتبطة بقطاعي الطاقة والمعادن.

وقال إن النحاس والألمنيوم يدخلان في مجموعة واسعة من الصناعات والمنتجات، ما يعزز دور «دوكاب للمعادن» في دعم سلاسل الإمداد وتوفير حلول متقدمة تخدم قطاعات اقتصادية وصناعية متعددة.