فوز العين والنصر البحريني والريان القطري في دولية الناشئين للكرة الطائرة





العين في 2 سبتمبر/وام / فاز فريق العين على القادسية الكويتي بنتيجة 3 أشواط دون مقابل، محققا انتصاره الثاني في الجولة الثالثة من منافسات بطولة الناشئين الدولية للكرة الطائرة .

وتستمر منافسات بطولة الناشئين الدولية للكرة الطائرة، التي ينظمها نادي العين برعاية دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، بالشراكة الاستراتيجية مع مجلس أبوظبي الرياضي، وبالتعاون الفني مع اتحاد الإمارات للكرة الطائرة، في صالة خليفة بن زايد الرياضية بمدينة العين.

وفي المباراة الأولى فاز فريق النصر البحريني على برقان الكويتي بنتيجة 3 أشواط دون مقابل، ليحقق انتصاره الثالث على التوالي .

وفاز فريق الريان القطري على نظيره العربي 3 أشواط مقابل 1.

وتقام غدا 3 مباريات بين العين والنصر البحريني، ثم الريان القطري وبرقان الكويتي، و العربي القطري والقادسية الكويتي.