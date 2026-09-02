افتتاح مجمع موردي الطيران الجديد في دبي الجنوب نهاية 2026

دبي في 2 سبتمبر /وام/ يواصل مشروع محمد بن راشد للطيران في دبي الجنوب تطوير مجمع الموردين الجديد، تمهيدا لافتتاحه بنهاية عام 2026، لتوفير 88 وحدة قابلة للتأجير ودعم الطلب المتنامي من شركات الطيران الراغبة في تأسيس أعمالها وتوسيع عملياتها في دبي.

ويعد المشروع ثاني مبنى صناعي متعدد الطوابق في دبي الجنوب، ويتكون من ثلاثة طوابق مخصصة لمزودي خدمات الصيانة وتجار قطع غيار الطائرات والشركات العاملة في قطاع الطيران، مع التركيز على تلبية احتياجات الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة الباحثة عن مساحات مرنة ضمن منظومة متكاملة للطيران.

ويأتي المجمع امتدادا للنجاح الذي حققه مجمع الموردين الحالي، أول منشأة عمودية متكاملة في المنطقة لصيانة وتخزين أجزاء الطائرات، وضمن التوسع المستمر في منطقة توريد وتصليح أجزاء الطائرات.

وقال طحنون سيف، المدير التنفيذي لمشروع محمد بن راشد للطيران، إن تطوير المجمع الجديد يعكس الطلب المتزايد من شركات قطاع الطيران على حلول عملية ومرنة لتأسيس أعمالها وتوسيع عملياتها في دبي، مؤكدا أن المنشأة ستوفر طاقة استيعابية إضافية للشركات ومزودي الخدمات المتخصصة.

وأضاف أن المشروع يواصل تطوير بنية تحتية تدعم نمو الشركات وتعزز سلسلة توريد قطاع الطيران، بما يسهم في ترسيخ مكانة دبي عاصمة عالمية للطيران.

ويشكل مشروع محمد بن راشد للطيران في دبي الجنوب منطقة حرة متخصصة تستقطب شركات الطيران والطيران الخاص وصيانة وإصلاح وتجديد الطائرات والأنشطة المرتبطة بها