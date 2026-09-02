ذياب بن طحنون يدعو لاستثمار الفرص المعرفية في جامعة العين لخدمة الوطن

أبوظبي في 2 سبتمبر / وام / هنأ الشيخ ذياب بن طحنون بن محمد آل نهيان، رئيس مجلس أمناء جامعة العين، طلبة الجامعة بمناسبة بدء الفصل الدراسي الأول من العام الأكاديمي 2026-2027، مرحبا بالطلبة الجدد والعائدين إلى مقاعد الدراسة.

وتمنى للطلبة عاما أكاديميا حافلا بالنجاح والتميز والإنجاز، مؤكدا أن بداية العام الأكاديمي الجديد تمثل محطة متجددة للطموح والعمل واكتساب المعرفة.

ودعا الطلبة إلى الاستفادة القصوى من الفرص التي توفرها الجامعة، والمثابرة في مسيرتهم الأكاديمية لتنمية مهاراتهم وقدراتهم، بما يمكنهم من الإسهام بفاعلية في بناء مستقبل وطنهم ومجتمعهم، معربا عن سعادته بالترحيب بأبنائه وبناته الطلبة، وأعرب عن أمله في أن تشكل هذه المرحلة فرصة حقيقية لكل طالب لاكتشاف قدراته وتحويل طموحاته إلى إنجازات تخدم مسيرته والوطن.

من جهته، بارك الدكتور عامر قاسم، رئيس جامعة العين، للطلبة وأعضاء الهيئتين الأكاديمية والإدارية انطلاق العام الأكاديمي الجديد، مؤكدا أن الجامعة تستقبل هذا الفصل بطموحات متجددة وحرص مستمر على توفير بيئة تعليمية تدعم نجاح الطلبة وتمكنهم من تحقيق أهدافهم الأكاديمية والمهنية.

وأوضح أن الجامعة تسعى جاهدة ليحظى كل طالب بتجربة جامعية متكاملة تجمع بين المعرفة الأكاديمية، والتطبيق العملي، وتطوير المهارات، بما يؤهله لمواكبة متطلبات المستقبل بثقة وكفاءة عالية، متطلعاً إلى عام مليء بالتعلم والإنجاز والمشاركة الفاعلة.

ويتزامن انطلاق العام الأكاديمي الجديد مع مواصلة جامعة العين تطوير منظومتها الأكاديمية وطرح برامج نوعية تلبي احتياجات سوق العمل والتحولات المتسارعة في مختلف القطاعات، والتي يبرز من أحدثها برنامج دكتور الصيدلة "PharmD"، إلى جانب برامج حديثة في مجالات الذكاء الاصطناعي، والروبوتات، والإعلام الرقمي، وبرامج متخصصة في طب الأسنان والعلوم الصحية تشمل درجتي البكالوريوس والدراسات العليا بما يعزز تنوع الخيارات الأكاديمية المتاحة.

واستكملت الجامعة كافة استعداداتها لاستقبال الطلبة في مقريها في أبوظبي والعين، عبر ضمان الجاهزية التامة للقاعات الدراسية، والمختبرات، والمرافق الأكاديمية والتقنية، والخدمات الداعمة، في سعي حثيث لتوفير بيئة تعليمية محفزة بمساندة الكليات والوحدات الأكاديمية والإدارية التي تعمل على تسهيل وصول الطلبة إلى الموارد المطلوبة منذ اليوم الأول.

وتولي جامعة العين اهتماما خاصا بتهيئة الطلبة الجدد للمرحلة الجامعية عبر تنظيم سلسلة من البرامج واللقاءات التعريفية في بداية كل فصل دراسي، بهدف إطلاعهم على الأنظمة واللوائح الأكاديمية، والمرافق، وخدمات الإرشاد الأكاديمي، والأنشطة الطلابية، وتمكينهم من التعرف إلى كلياتهم وبرامجهم والتواصل مع المرشدين لمساعدتهم على الاندماج السريع.

ويواكب هذا العام استمرار أعمال التطوير الشاملة في مقري الجامعة، والتي تضمنت استحداث مختبر متخصص للذكاء الاصطناعي، وتطوير مختبرات كلية الاتصال والإعلام، والارتقاء بالمرافق الترفيهية والخدماتية لدعم التعلم التطبيقي والإبداع.

وتواصل الجامعة في السياق ذاته تعزيز حضورها الأكاديمي ومكانتها المرموقة إقليمياً ودولياً من خلال تقدمها المستمر في التصنيفات العالمية .