"الترفيه والتسلية 2027" يستقطب متخصصين من 80 دولة

دبي في 2 سبتمبر /وام/ انضمت “فعاليات دبي للأعمال”، المكتب الرسمي لجذب الفعاليات والمؤتمرات في دبي والتابع لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، إلى معرض “الترفيه والتسلية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2027” كشريك للوجهة، في خطوة تستهدف تعزيز المشاركة الدولية واستقطاب المزيد من العارضين والمشترين والمستثمرين إلى الإمارة.

ويقام المعرض خلال الفترة من 18 إلى 20 يناير 2027 في مركز دبي التجاري العالمي، ومن المتوقع أن يستقطب أكثر من 200 عارض دولي وما يزيد على 8 آلاف زائر تجاري من أكثر من 80 دولة.

وتدعم الشراكة خطط التوسع الدولي للمعرض في الأسواق العالمية الرئيسية، وتعزيز التواصل مع المشترين وربط الشركات المشاركة بالفرص الاستثمارية والتجارية في دبي والمنطقة، إلى جانب الترويج للإمارة وجهة عالمية رائدة لفعاليات الأعمال.

وقال أحمد الخاجة المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، إن دبي تواصل ترسيخ مكانتها وجهة جاذبة للفعاليات العالمية التي تجمع القطاعات الاستثمارية وصناع القرار، مشيرا إلى أهمية قطاع الترفيه والتسلية ضمن اقتصاد الزوار ودوره في توفير فرص جديدة لتنمية الأعمال.

ويستند المعرض إلى إرث يمتد لأكثر من ثلاثة عقود، ويشكل امتدادا متطورا لمعرض “DEAL Dubai”، جامعا تحت مظلته الموردين والمشغلين والمطورين والمستثمرين.

ويستعرض الحدث أحدث المنتجات والتقنيات في مجالات الألعاب الترفيهية ومراكز الترفيه العائلي والحدائق المائية والألعاب الإلكترونية والتقنيات التفاعلية والبنية التحتية للقطاع، بما يدعم نمو اقتصاد السياحة والأعمال في دبي