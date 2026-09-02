"طرق دبي" تفوز بجائزة عالمية في الحوكمة المؤسسية

دبي في 2 سبتمبر / وام / فازت هيئة الطرق والمواصلات في دبي بجائزة «3G Excellence Award in Corporate Governance Practices» لأفضل ممارسات الحوكمة المؤسسية لعام 2026، التي تمنحها مؤسسة «Cambridge IFA»، تقديراً لتميزها في تطبيق أفضل الممارسات العالمية في الحوكمة المؤسسية وترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة والاستدامة في أعمالها ومبادراتها.

وقال فيصل الطاهري، مدير إدارة التدقيق الداخلي في هيئة الطرق والمواصلات، إن الجائزة تعكس التزام الهيئة المستمر بتطوير منظومة الحوكمة المؤسسية وفق أفضل المعايير والممارسات العالمية، من خلال ترسيخ ثقافة النزاهة والشفافية، وتعزيز فعالية الرقابة، وتطبيق منهجيات متقدمة لإدارة المخاطر والامتثال، بما يضمن استدامة الأداء وتحقيق قيمة مضافة لمختلف أصحاب المصلحة.

وأضاف أن هذا التتويج يمثل امتداداً لسجل الهيئة في مجالات الحوكمة والرقابة والتدقيق الداخلي، مشيراً إلى أنها حققت سابقاً أعلى نتائج التقييم ضمن منظومة الحوكمة المؤسسية ووظيفة التدقيق الداخلي على مستوى الجهات الخاضعة لرقابة جهاز الرقابة المالية في دبي، بما يعكس مستوى النضج المؤسسي الذي وصلت إليه وقدرتها على تطبيق نماذج حوكمة متكاملة وفعالة تدعم تحقيق توجهاتها الاستراتيجية.