اتحاد الدراجات يوقع شراكة استراتيجية و5 مذكرات تفاهم ويقدم 100 دراجة للأندية





دبي في 2 سبتمبر/ وام/ أعلن اتحاد الإمارات للدراجات إبرام شراكة استراتيجية مع "إي بي" للاستثمار، وتوقيع 5 مذكرات تفاهم، وتقديم 100 دراجة لأندية الدولة.

وتضمنت مذكرات التفاهم عيادة "ديرماميد" ممثلة بمؤسسها الدكتور أنور الحمادي، وشركة "في تي آند كي" للاستشارات ورئيس مجلس إدارتها فاجيف تاريفير دييف، و"أكوا كارباتيكا" الإمارات، ويمثلها الدكتور حسن مقداد، ومجموعة "ذا مستر" القابضة، ورئيس مجلس إدارتها محمد المقعودي، ومجموعة "ذا توب"، بحضور رغيد الطحان الشريك المؤسس الرئيس التنفيذي.

وتم الإعلان عن هذه التفاصيل في مؤتمر صحفي مساء أمس بفندق "بالازو فيرساتشي"، في دبي، بحضور الدكتور ياسر الدوخي، رئيس الاتحاد العربي للدراجات، وشهد أيضاً توقيع اتفاقية الشراكة بين المهندس منصور جمعة بوعصيبة، رئيس مجلس إدارة اتحاد الإمارات للدراجات، والدكتور بطي جاسم سعيد عبدالله المري، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة "إي بي" للاستثمار.

وقال بوعصيبة إن الشراكة تعد نموذجا للتعاون بين القطاعين الرياضي والخاص، بما يخدم أهداف الاتحاد في تطوير رياضة الدراجات ودعم المنتخبات الوطنية والأندية، وتوفير بيئة أفضل للاعبين واللاعبات لتحقيق المزيد من الإنجازات، لاكتشاف المواهب وتأسيس أبطال المستقبل.

وتم الكشف خلال المؤتمر عن منح الدكتور بطي جاسم سعيد عبدالله المري منصب الرئيس الفخري لاتحاد الدراجات، والدكتور أنور الحمادي العضوية الفخرية للاتحاد.