مبادرة رياضية دامجة لبلدية عجمان تستهدف أصحاب الهمم

عجمان في 2 سبتمبر / وام / نظمت دائرة البلدية والتخطيط بعجمان مبادرة رياضية مجتمعية في "سيتي سنتر عجمان"، استقطبت مشاركين غالبيتهم من أصحاب الهمم، إلى جانب كبار المواطنين .

وجاءت هذه المبادرة، التي شهدت تعاونا فاعلا مع وزارة الأسرة ونادي عجمان لذوي الإعاقة، في إطار مساعي الدائرة الحثيثة لدعم وتمكين مختلف فئات المجتمع، وتعزيز مشاركتهم لبناء مجتمع شامل ومتماسك وممكّن، بما يسهم بشكل مباشر في الارتقاء بجودة الحياة في الإمارة.

وأكد المهندس أحمد بن سلطان النعيمي، مدير إدارة المباني ورئيس اللجنة الرياضية في الدائرة، أن هذه المبادرة تجسد حرص الدائرة البالغ على دعم أصحاب الهمم وكبار المواطنين، وتعزيز حضورهم ومشاركتهم في الفعاليات المجتمعية، ليتسنى لهم التفاعل مع كافة فئات المجتمع ضمن بيئة داعمة وشاملة.

وأوضح أن المبادرات الرياضية المشتركة تلعب دورا محوريا في التقريب بين مختلف الفئات، وترسيخ قيم التعاون والتآلف، فضلا عن دورها في التشجيع على ممارسة النشاط البدني وتوفير تجارب استثنائية تجمع أفراد المجتمع في أجواء إيجابية تعزز من جودة حياتهم.

وأسهمت المبادرة بفاعلية في تعزيز قنوات التواصل وبناء علاقات إنسانية إيجابية بين المشاركين.