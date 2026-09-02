مسابقة "أجمل عمل فني من إعادة التدوير" تبرز إبداعات كبار المواطنين

عجمان في 2 سبتمبر / وام / استضافت جمعية "أم المؤمنين" النسائية في إمارة عجمان حفل تكريم الفائزين والمشاركين في مسابقة "أجمل عمل فني من إعادة التدوير"، التي نظمتها جمعية الإمارات لأصدقاء كبار المواطنين في الشارقة تحت شعار "من الأسرة يبدأ المستقبل".

وشهدت الفعالية مشاركة واسعة من كبار المواطنين من مختلف إمارات الدولة، بحضور عدد من الشخصيات، وممثلي الجهات المشاركة، ونخبة من كبار المواطنين.

وتضمن برنامج الحفل عرضا مرئيا استعرض المشاركات المتنوعة التي قدمها كبار المواطنين، أعقبه تسليط الضوء على الأعمال الفائزة بالمراكز الثلاثة الأولى.

واختتمت الفعاليات بتكريم الفائزين والمشاركين .

وأكدت الفعالية في ختامها أن مشاركة كبار المواطنين في مثل هذه المبادرات تجسد ما يمتلكونه من خبرات ومهارات وقدرات إبداعية، وتسهم بشكل مباشر في تعزيز حضورهم في مختلف المجالات المجتمعية والثقافية والبيئية.