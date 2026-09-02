"ديجي تاكس" تطلق عملياتها في الإمارات لخدمات الفوترة الإلكترونية

دبي في 2 سبتمبر / وام / أعلنت شركة "ديجي تاكس"، المتخصصة في تكنولوجيا الفوترة الإلكترونية، إطلاق عملياتها في دولة الإمارات، عقب حصولها على موافقة مبدئية من وزارة المالية كمزود لخدمات الفوترة الإلكترونية.

وذكرت الشركة أنها افتتحت مكتباً جديداً في دبي لدعم خطط نموها في الدولة، وبدأت عمليات توظيف لاستقطاب كفاءات في مجالات المبيعات وإدارة الحسابات وخدمة العملاء والدعم الفني والضرائب والامتثال، بالتزامن مع استعداد قطاع الأعمال لتطبيق متطلبات منظومة الفوترة الإلكترونية في الدولة.

وتأتي الخطوة في ظل استعداد دولة الإمارات للتطبيق المرحلي الإلزامي لنظام الفوترة الإلكترونية، إذ يبدأ التطبيق على الأشخاص الخاضعين للنظام ضمن الشريحة الأولى مطلع يناير 2027، فيما يبدأ تطبيقه على الشريحة التالية مطلع يوليو من العام نفسه.

ويعتمد نظام الفوترة الإلكترونية في دولة الإمارات على معيار "Peppol" الدولي لتبادل الفواتير الإلكترونية المهيكلة، بما يدعم قابلية التشغيل البيني وأمن تبادل البيانات وكفاءة الامتثال.

وقال كاين وانجاو، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لشركة "ديجي تاكس"، إن إطلاق عمليات الشركة في دولة الإمارات يأتي في ضوء ما تشهده من تقدم في مسيرة التحول الرقمي، مؤكداً تطلع الشركة إلى دعم المؤسسات ورواد الأعمال في الانتقال إلى منظومة الفوترة الإلكترونية.

وأوضح أحمد فاروق، مدير "ديجي تاكس" في دولة الإمارات، أن الشركة بدأت بالفعل عمليات التوظيف في الدولة، وتعتزم استقطاب مزيد من الكفاءات خلال الأشهر المقبلة لدعم خطط نموها، مشيرا إلى أن الشركة تستفيد من خبرتها في تطبيق حلول الفوترة الإلكترونية في عدد من الأسواق الدولية.

وأضاف أن عمليات الشركة ترتكز على أمن الأنظمة وحماية البيانات، وتطوير حلول مبسطة وسهلة الاستخدام، إلى جانب بناء فرق متخصصة بخدمة العملاء.

ووفقاً للشركة، تقدم "ديجي تاكس" حلولاً تتكامل مع أنظمة المحاسبة وتخطيط موارد المؤسسات من خلال أكثر من 50 تكاملاً جاهزاً لواجهات برمجة التطبيقات، وتخدم آلاف العملاء يومياً في عدد من الأسواق، فيما تجاوزت قيمة الفواتير التي عالجتها عبر منصاتها 20 مليار دولار.