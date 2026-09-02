شركة إماراتية تستعرض تجهيزات متخصصة للمركبات الأمنية والميدانية في "أبوظبي للصيد والفروسية"

أبوظبي في 2 سبتمبر/ وام / استعرضت شركة "Overland Auto Works" الإماراتية خلال مشاركتها في معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية 2026، نماذج من تجهيز وتصنيع المركبات للاستخدامات الأمنية والعسكرية والميدانية، إلى جانب مركبات مخصصة للأنشطة البرية والبحرية، ومركبات مجهزة للغسيل المتنقل وإعداد القهوة.

وقال سلطان عبدالله السعدي، الرئيس التنفيذي ومالك ومؤسس شركة "Overland Auto Works"، في تصريح ل "وام"، إن الشركة تعرض نماذج من تجهيز المركبات المستخدمة من قبل الجهات الشرطية والعسكرية، تشمل مكونات وتجهيزات خارجية وداخلية، من بينها الصدامات والتجهيزات الميدانية، التي يتم تصنيعها وتشكيلها من المعادن وفق طبيعة المركبة والاستخدام.

وأكد أن الشركة تنفذ أعمال تشكيل وتصنيع المعادن وتجهيز المركبات من خلال مصنعها في دولة الإمارات، مشيراً إلى استخدام الألمنيوم في تصنيع عدد من التجهيزات، إلى جانب مواد أخرى وفق طبيعة كل مشروع ومتطلباته.

وأشار إلى أن المعروض يشمل تجهيزات للمركبات المستخدمة في الأنشطة البرية والبحرية، من بينها وحدات التخزين والمطابخ المتنقلة، إضافة إلى تجهيز مركبات المؤسسات لتكون ورشاً متنقلة ومركبات للغسيل المتنقل، من خلال تجهيز المساحات الداخلية بالمكونات اللازمة لكل استخدام.

وأضاف أن من بين التجهيزات المعروضة مركبة مزودة بمنظومة مياه مخصصة لعمليات الغسيل والخدمات الخارجية، تتكون من خزان مياه مصنوع من الألمنيوم ومثبت أسفل المركبة، ومرتبط بمضخة وأنابيب تمتد إلى الجزء الخلفي، بما يتيح استخدام المياه في موقع الحاجة.

وأوضح أن من أبرز النماذج المعروضة في المعرض مركبة مجهزة كوحدة متنقلة لإعداد القهوة، تتضمن آلة للقهوة وطاحونة وثلاجة وتجهيزات كهربائية، إلى جانب وحدات للتخزين وطاولات مصنعة بما يتناسب مع تصميم المركبة وطبيعة استخدامها.

ولفت إلى أن منظومة التجهيز الكهربائي في المركبة تعتمد على بطارية "EcoFlow"، التي توفر الطاقة للمعدات المرتبطة بها، فيما صممت وحدات التخزين والتجهيزات الداخلية لاستغلال المساحات المتاحة في المركبة.