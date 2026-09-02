معرض "الصنعة الإماراتية" في الفجيرة يعزز المشاركة الاقتصادية للمرأة

الفجيرة في 2 سبتمبر / وام / نظمت مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية معرض "الصنعة الإماراتية"، مستهدفة الموظفات من صاحبات المشاريع الصغيرة والمواهب الفنية والإبداعية.

تأتي هذه المبادرة استمرارا لجهود المؤسسة الداعمة للمرأة الإماراتية، وتماشياً مع رؤية "أم الإمارات 50:50"، فضلاً عن كونها امتداداً لاحتفائها بيوم المرأة الإماراتية الذي أقيم تحت شعار "بنظهر الأقوى والأفضل".

وشهد الحدث مشاركة أكثر من 15 امرأة إماراتية استعرضن مجموعة متنوعة من المشاريع الصغيرة والمنتجات والأعمال الفنية، بهدف إبراز مواهبهن وتشجيعهن على الاستفادة منها في مجالات ريادة الأعمال والعمل الإبداعي، بما ينعكس إيجاباً على تعزيز مشاركتهن الاقتصادية والمجتمعية.

وأكد سعادة المهندس علي محمد قاسم، مدير عام مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية، أن تنظيم هذا المعرض والمبادرات الداعمة يأتي ترجمة لتوجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، وسمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، الرامية إلى دعم المرأة الإماراتية وتمكينها لتعزيز مشاركتها في مسيرة التنمية الشاملة.

وأوضح حرص المؤسسة الدائم على ربط مبادراتها بفرص عملية تسهم في تطوير قدرات المرأة، وتمكينها من استثمار مهاراتها ومواهبها لتحويل أفكارها إلى مشاريع ذات قيمة وأثر حقيقي، بما يضمن تعزيز حضورها ومساهمتها الفاعلة في شتى المجالات.

وصاحب فعاليات المعرض تنظيم ورشة توعوية بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة الفجيرة، قدمتها فاطمة حميد الشرع، مدير إدارة مركز دعم المشاريع الصغيرة، تناولت محاور عدة شملت أهمية تنمية القدرات والمهارات، والخطوات الأساسية اللازمة لبدء المشاريع الصغيرة، وطرق تحويل المواهب والأفكار الإبداعية إلى مشاريع قابلة للتطوير والنمو.

كما تطرقت الورشة إلى التعريف بأسس بناء المشروع وكيفية الاستعداد الأمثل لدخول السوق، لتشكل هذه الفعالية حلقة إضافية ضمن سلسلة المبادرات المتواصلة التي تنفذها المؤسسة دعماً لتمكين المرأة الإماراتية وترسيخ حضورها في القطاعات كافة.