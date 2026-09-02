خبراء الكهرباء العرب يبحثون تسريع إنشاء السوق المشتركة

القاهرة في 2 سبتمبر/وام/ عقدت لجنة خبراء الكهرباء في الدول العربية اليوم أعمال اجتماعها السابع عشر بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة، لبحث تسريع العمل في مجالات الطاقة وإنشاء السوق العربية المشتركة للكهرباء وتعزيز تجارة وتبادل الكهرباء بين الدول العربية.

وتأتي أعمال اللجنة في إطار الجهود العربية لتطوير الربط الكهربائي العربي الشامل والسوق العربية المشتركة للكهرباء .وناقشت تطورات التوقيع والتصديق على اتفاقيتي السوق العربية المشتركة للكهرباء و مستجدات المشروع التجريبي لتبادل الطاقة بين مصر والسعودية والأردن، باعتباره خطوة تطبيقية نحو تحقيق التكامل الإقليمي وبدء التبادل التجاري للكهرباء في السوق العربية المشتركة، إلى جانب سبل تشجيع استثمارات القطاعين العام والخاص في مشروعات توليد ونقل الكهرباء وتعزيز أمن الطاقة في المنطقة العربية.

كما بحثت آليات تبادل البيانات الفنية وتجاوز العقبات التنظيمية أمام الربط الكهربائي، ودور القطاع الخاص في التحول الطاقي، ودعم توطين صناعة المعدات الكهربائية والتكنولوجيا المستخدمة في إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء بالدول العربية.

وام/قر/مط/ زي