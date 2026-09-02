تنفيذا لتوجيهات حاكم الشارقة.. بدء الأعمال الإنشائية لاستاد دبا الحصن

الشارقة في 2 سبتمبر / وام / تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بدأت أعمال إنشاء استاد دبا الحصن في مدينة دبا الحصن بما يعكس اهتمام سموه المتواصل بتطوير البنية التحتية الرياضية وتعزيز الحركة الرياضية في الإمارة.

ويأتي إنشاء الاستاد ليشكل إضافة نوعية للمنشآت الرياضية في مدينة دبا الحصن ويوفر بيئة رياضية متكاملة تلبي احتياجات الرياضيين والفرق الرياضية وتسهم في استضافة مختلف المنافسات والفعاليات الرياضية بما يدعم مسيرة الرياضة في المدينة ويعزز من حضورها الرياضي.

وتقدم مجلس إدارة نادي دبا الحصن لكرة القدم برئاسة سعادة محمد عبدالله الطربان بشكره وتقديره إلى صاحب السمو حاكم الشارقة على توجيهات سموه الكريمة ودعمه المتواصل للقطاع الرياضي، وحرصه الدائم على توفير أفضل المنشآت الرياضية لأبناء مدينة دبا الحصن، مؤكدا أن هذا الصرح الرياضي يمثل ثمرة من ثمار دعم القيادة الرشيدة ومحطة مهمة في مسيرة النادي والرياضة في المدينة، وأعرب عن تطلعه لأن يسهم الاستاد في احتضان المواهب الرياضية وتطوير قدرات اللاعبين واستضافة البطولات والفعاليات الرياضية مستقبلاً.

وسيشكل هذا المشروع إضافة مهمة لمسيرة النادي وطموحاته المستقبلية ويجسد الاهتمام الكبير الذي توليه إمارة الشارقة للرياضة والرياضيين بما يواكب تطلعات أبناء المدينة ويعزز من جودة الحياة الرياضية والمجتمعية فيها.