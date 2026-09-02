النمسا تسجل أشد فصول الصيف حرارة في تاريخها

فيينا في 2 سبتمبر /وام/ شهدت النمسا أشد فصول الصيف حرارةً منذ بدء تسجيل البيانات المناخية، وارتفع متوسط ​​درجات الحرارة بواقع 2.6 درجة مئوية، أعلى من المتوسط ​​المسجل خلال الفترة من 1991 إلى 2020، وتجاوزت درجات الحرارة حاجز الـ 41 درجة مئوية للمرة الأولى.

مع بداية فصل الخريف، أكدت أحدث بيانات رسمية تسجيل 42 يوماً شديد الحرارة، تجاوزت خلالها درجات الحرارة حاجز الـ 30 درجة مئوية، كما سجلت أكثر من 100 محطة أرصاد جوية درجات حرارة قياسية جديدة، وارتفع متوسط ​​درجات الحرارة بمقدار 4.4 درجة مئوية، مقارنة بمتوسط الفترة من 1961 إلى 1990، وشهدت النمسا انخفاضاً في كمية الأمطار بنحو الثلث عن المعدل الطبيعي، ما أدى إلى جفاف ملحوظ في التربة وانخفاض منسوب المياه في الأنهار.

وقال ميخائيل بوتشيك، خبير المناخ في هيئة الأرصاد الجوية، "لم نشهد من قبل فصلاً مماثلاً للصيف الماضي"، ولم يستبعد تكرار فصول صيف مماثلة خلال السنوات المقبلة، رغم المستوى غير المسبوق من التطرف المناخي "فالصيف الماضي لا يزال حدثاً استثنائياً لكن يجب الاستعداد لاحتمال تكراره".

زي/