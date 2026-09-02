جلسة في رأس الخيمة تسلط الضوء على دور المرأة الإماراتية في التنمية

رأس الخيمة في 2 سبتمبر / وام / نظمت جمعية الإمارات للتنمية الاجتماعية برأس الخيمة جلسة حوارية بعنوان "المرأة الإماراتية.. أصل الحكاية وصانعة الأثر"، احتفاءً بيوم المرأة الإماراتية

وسلطت الجلسة، التي أدارتها الإعلامية هبة فريد، الضوء على مسيرة المرأة ونجاحاتها النوعية في مجالات العمل والتنمية، وذلك بمشاركة سعادة ناعمة عبدالله الشرهان، عضو المجلس الوطني الاتحادي، وسعادة سارة أحمد الزعابي، مدير عام دائرة الموارد البشرية برأس الخيمة، والمهندسة عائشة العبدولي، مدير إدارة التنمية الخضراء والشؤون البيئية في وزارة التغير المناخي والبيئة.

وناقشت الجلسة التحول النوعي في مسيرة ابنة الإمارات، وانتقالها من الاستفادة من فرص التمكين والتعليم إلى تولي المسؤوليات القيادية والمشاركة الفاعلة في صنع القرار.

وأبرزت المشاركات مفهوم "صناعة الأثر" كمنجز مستدام يتجاوز النجاح الشخصي إلى نقل المعرفة وإيجاد فرص للأجيال المقبلة، وأكدن أن تنوع مجالات عمل المرأة يعكس فاعلية المنظومة الوطنية الداعمة التي عززت كفاءتها في التخصصات المرتبطة بأولويات الدولة.

وقال خلف سالم بن عنبر، مدير عام جمعية الإمارات للتنمية الاجتماعية، إن مسيرة المرأة تعكس رؤية القيادة الرشيدة التي جعلت الإنسان محور التنمية، مشيرا إلى أن ابنة الإمارات لم تكن يوماً بمعزل عن قصة بناء الوطن، بل هي شريك أساسي وصانعة أثر انتقلت بثقة إلى مرحلة الشراكة الحقيقية في التنمية وصناعة المستقبل.