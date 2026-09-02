إضافة شوطين لـ "أبوظبي للصيد والفروسية" في "غياثي للصقور"

أبوظبي في 2 سبتمبر / وام / أعلن معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية، بالتعاون مع نادي أبوظبي للصقارين، عن إقامة شوطين مخصصين للمعرض ضمن منافسات مهرجان غياثي للصقور .

وتشتمل المنافسات على فئتين رئيسيتين هما: شوط "جير شاهين وجير تبع"، وشوط "جير بيور وجير قرموشة"، بحيث تُمنح الصقور المباعة في معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية أو المزادات المصاحبة له فرصة التأهل للحصول على شارة المعرض والمشاركة في هذه المنافسات، وذلك بعد استيفاء عدد من الاشتراطات المعتمدة من قبل اللجان المختصة.

وتُضاف هذه الأشواط إلى الأشواط المخصصة للصقور الحاملة للشارة في بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة، بما يعزز تنوع المنافسات ويدعم مشاركة نخبة من الصقور والصقارين في هذه الفعاليات التراثية والرياضية.

وتجسد هذه الخطوة الاهتمام المتواصل برياضة الصقارة، ودعم الفعاليات والبطولات المتخصصة التي تسهم في صون الموروث الإماراتي وتعزيز مكانته، إلى جانب توفير منصات تجمع الصقارين والمهتمين بهذه الرياضة التراثية، بما يسهم في الحفاظ على هذا الإرث ونقله إلى الأجيال المقبلة.

ويهدف التنسيق المشترك بين معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية ونادي أبوظبي للصقارين إلى تقديم بطولة متميزة وفق أعلى المعايير الفنية واللوجستية، بما يسهم في رفع مستوى المنافسات وتحفيز المشاركين على تقديم أفضل مستويات الأداء.

ويعكس الإعلان عن إضافة شوطَي المعرض ضمن منافسات مهرجان غياثي للصقور المكانة التي حققها المعرض في احتضان المنافسات والفعاليات الرياضية والتراثية التي تجذب الجمهور والمتنافسين، وتسهم في الحفاظ على الإرث الثقافي الإماراتي، وتعزيز تواصل الأجيال الناشئة مع الموروثات الوطنية الأصيلة.