إطلاق "مختبر أجيال الشعر" لاكتشاف وتنمية المواهب الناشئة

أبوظبي في 2 سبتمبر / وام / أطلقت دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، برنامج "مختبر أجيال الشعر"، الذي ينظّمه مركز أبوظبي للغة العربية بالتعاون مع قطاع الثقافة بالدائرة، وهو منصة إبداعية جديدة ومتخصّصة تُعنى باكتشاف وتنمية المواهب الناشئة في مجال الشعر الشعبي من مواطني دولة الإمارات ممن تتراوح أعمارهم بين 14 و18 عاماً.

ويهدف البرنامج إلى إعداد جيل جديد من الشعراء الشباب، من خلال إشراكهم في رحلة تدريبية يشرف عليها نخبة من الشعراء والمتخصصين، تسهم في صقل مهاراتهم الشعرية وتنمية قدراتهم الإبداعية، وتخوّلهم للمشاركة في أمسية شعرية تُنظَّم ضمن برنامج ليالي الشعر: الكلمة المغنّاة، الذي يُقام في إطار فعاليات مهرجان العين للكتاب، الذي ينعقد هذا العام خلال الفترة من 17 إلى 23 نوفمبر 2026 في استاد هزاع بن زايد بمدينة العين.

وقال سعادة سعيد حمدان الطنيجي، المدير التنفيذي لمركز أبوظبي للغة العربية: يمثّل برنامج "مختبر أجيال الشعر" امتداداً لجهود مركز أبوظبي للغة العربية الرامية إلى ترسيخ مكانة الشعر بوصفه أحد أبرز مكونات الهوية الثقافية الوطنية، واستدامة حضوره بين الأجيال الجديدة، من خلال توفير بيئة مثالية تدعم مواهبهم، وتمنحهم فرصة الاستفادة والتعلّم من خبرات وتجارب نخبة من الشعراء والمتخصصين، بما يسهم في بناء منظومة متكاملة تدعم المواهب الواعدة، وتقودهم لتقديم إبداعاتهم أمام الجمهور، والمشاركة في أمسيات شعرية تعكس قدراتهم وإمكاناتهم.

وأضاف: نؤمن بأن الاستثمار في المبدعين الشباب استثمار في مستقبل الثقافة، ويلعب دوراً فاعلاً في إثراء الحراك الثقافي، ويسهم في إيجاد جيل قادر على تجديد وتطوير الخطاب الشعري، ونقل رسائله، والمحافظة على قيمته وأصالته باعتباره أحد أقدم وأعرق أشكال التعبير الإنساني، والمرآة التي تعكس وجدان الشعوب، وجوهر فكرها، وهويتها الفكرية والإبداعية.

ويُشترط للالتحاق بالبرنامج تقديم ثلاث قصائد أصلية من تأليف المتقدم لم يسبق له أن شارك بها في أي برنامج أو مسابقة، ولا تقل كل قصيدة عن ثمانية أبيات، وأن يلتزم المشاركون بحضور جميع الورش والجلسات التدريبية.