"أبوظبي للشراع" ينافس في "دولية الأوبتسمت" بتركيا





أبوظبي في 2 سبتمبر/ وام/ يشارك فريق أبوظبي للشراع التابع لنادي أبوظبي للرياضات البحرية في منافسات النسخة العاشرة من كأس "سليمان باشا" الدولية للأوبتمست في تركيا خلال الفترة من 1 إلى 5 سبتمبر الجاري، بمشاركة 225 بحاراً من 7 دول.

تضم القائمة :علي الرميثي، وذياب المهيري، وعلي المرزوقي، وهزاع المرزوقي، ونوح البلوشي، بإشراف المدرب ألبر تارهان، وخليفة السعدي إداريا.

وأكد الفريق اكتمال الاستعدادات لخوض المنافسات بعد اختتام المعسكر التدريبي في تركيا لرفع جاهزية اللاعبين، والتأقلم مع طبيعة موقع المنافسات والظروف البحرية والمناخية، إلى جانب تطوير الجوانب الفنية والتكتيكية المرتبطة بسباقات الأوبتمست.

وأضاف أن البطولة تسهم في في تعزيز مهارات المشاركين، ورفع قدراتهم من خلال الاحتكاك، وخوض المنافسات في أجواء مختلفة، بالإضافة إلى تعزيز الحضور الإماراتي في بطولات الشراع الخارجية.