"الشارقة للخدمات الإنسانية" تستعرض حصاد إنجازاتها

الشارقة في 2 سبتمبر / وام / استعرضت مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية أبرز إنجازاتها ومبادراتها في مجالات التعليم والتأهيل والتمكين خلال اللقاء الترحيبي بموظفيها "أهلا 2026-2027" الذي أقيم في الجامعة القاسمية.

وأكدت سعادة منى عبد الكريم اليافعي، مدير عام المدينة، مواصلة تطوير المنظومة المؤسسية والخدمية استناداً إلى توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الرئيس الفخري للمدينة، ورؤية سعادة الشيخة جميلة بنت محمد القاسمي، رئيس المدينة، لتعزيز فرص التمكين والاستقلالية والمشاركة الفاعلة للأشخاص ذوي الإعاقة.

وتصدرت تجديد الاعتمادات الدولية المشهد المؤسسي، حيث حافظت المدينة على اعتماد (CARF International) للمرة الثالثة على التوالي للفترة 2026-2029، إلى جانب شهادتي الأيزو (9001:2015) و(37000).

وعلى صعيد المسؤولية المجتمعية، اعتمدت المدينة تقديم دعم مالي بقيمة 11 مليونا و508 آلاف و300 درهم لـ 478 طالبا وطالبة من مستحقي الزكاة، كما برز دور المدينة العالمي بتنظيم المؤتمر الدولي "نحن الاحتواء 2025" بمشاركة 74 دولة، فضلا عن تعزيز شبكة علاقاتها بتوقيع 18 اتفاقية ومذكرة تفاهم خلال العامين الأخيرين.

وقدمت المدينة خدماتها المتكاملة لـ 3,341 طالبا وطالبة، ونجحت في توظيف 544 خريجا، وسط بيئة عمل دامجة تضم 795 موظفا، من بينهم 65 موظفاً من ذوي الإعاقة.

وفي مسار التمكين الاقتصادي، حقق مشروع "تكوين" مبيعات بلغت 710 آلاف درهم عبر 35 معرضا، بينما أطلق مركز "مسارات" منصة توظيف ذكية.

وشهدت الخدمات التخصصية تنفيذ آلاف الجلسات العلاجية الموزعة بين مراكز التدخل المبكر، والتوحد، والعلاج الطبيعي والوظيفي، ليختتم اللقاء فعالياته التفاعلية بأداء الموظفين والمديرين للقسم المؤسسي تأكيدا على التزامهم برسالة المدينة وترسيخا لروح العمل المشترك.