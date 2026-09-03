ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي لكوريا

سيئول في 3 سبتمبر/ وام/ سجلت احتياطيات جمهورية كوريا من النقد الأجنبي، أكبر زيادة خلال شهر أغسطس الماضي بفضل زيادة الأصول المقومة بالدولار، وفق ما أعلن بنك كوريا المركزي، اليوم الخميس.

وذكرت وكالة أنباء " يونهاب" الكورية، أن احتياطيات كوريا من العملات الأجنبية بلغت 442.28 مليار دولار أمريكي بنهاية أغسطس، بزيادة قدرها 14.33 مليار دولار عن الشهر السابق، وذلك وفق بيانات البنك.

وأظهرت البيانات أن المكسب الشهري سجل أكبر زيادة منذ بدء بنك كوريا في تجميع البيانات خلال عام 1971، بينما سجل الرصيد أعلى مستوى له منذ مايو 2022، عندما بلغ 447.71 مليار دولار.

وعزا بنك كوريا الزيادة الحادة إلى ارتفاع ودائع العملات الأجنبية التي تحتفظ بها المؤسسات المالية، فضلا عن زيادة قيمة الأصول الخارجية بالدولار الأمريكي وزيادة أرباح إدارة الأصول.

-خلا -