"تريندز" تشارك في "أبوظبي للكتاب" بإصدارات بحثية وبرنامج ثقافي متنوع

أبوظبي في 3 سبتمبر/ وام/ تشارك مجموعة "تريندز"، في فعاليات الدورة الـ35 من معرض أبوظبي الدولي للكتاب، الذي ينظمه مركز أبوظبي للغة العربية خلال الفترة من 13 إلى 18 سبتمبر 2026 في مركز أبوظبي الوطني للمعارض "أدنيك"، من خلال جناح وبرنامج معرفي وثقافي متكامل يستعرض أحدث إصداراتها البحثية والدراسات الإستراتيجية والموسوعات والكتب المترجمة، إلى جانب تنظيم جلسات حوارية ونقاشية وفعاليات لتوقيع عدد من الإصدارات الجديدة.

تأتي مشاركة المجموعة عبر تريندز للبحوث والاستشارات، في إطار حرصها على تعزيز حضور البحث العلمي في المحافل الثقافية والمعرفية، وإتاحة إنتاجها البحثي أمام جمهور واسع من القراء والباحثين والأكاديميين والمتخصصين، بما يدعم الحوار الفكري وتبادل المعرفة، ويفتح آفاقاً جديدة للنقاش حول أبرز القضايا والتحولات الإقليمية والدولية.

وأكد محمد السالمي مدير عام تريندز للبحوث والاستشارات، أن مشاركة " تريندز" في معرض أبوظبي الدولي للكتاب تعكس أهميته بوصفه منصة معرفية وثقافية تجمع المؤسسات البحثية والأكاديمية ودور النشر والقراء من مختلف أنحاء العالم.

من جانبها، أكدت روضة المرزوقي، رئيس قطاع التوزيع والمعارض في مجموعة "تريندز"، أن المجموعة أعدّت للمشاركة برنامجاً معرفياً متنوعاً يواكب مكانة معرض أبوظبي الدولي للكتاب، ويضم أحدث الموسوعات والكتب المترجمة والمؤلفات والدراسات البحثية، إلى جانب فعاليات تتيح للزوار التعرف إلى النتاج العلمي والفكري للمجموعة.

وأوضحت أن جناح "تريندز" يضم نحو 500 إصدار في مجالات متنوعة، إلى جانب مجموعة من الكتب والدراسات الجديدة التي تُعرض للمرة الأولى ضمن فعاليات المعرض، مشيرة إلى أن البرنامج يتضمن جلسات حوارية ونقاشية وفعاليات لتوقيع الكتب بمشاركة عدد من الباحثين والمؤلفين.

وأضافت أن مشاركة "تريندز" تواكب احتفاء المعرض في دورته الحالية بثقافة البلقان، بوصفها ضيف شرف، حيث يتيح المكتب الافتراضي للمجموعة في منطقة البلقان مجموعة من الإصدارات والدراسات التي تتناول المنطقة من جوانبها الثقافية والجغرافية والفكرية والأدبية.

من ناحيته أكد زايد الظاهري، مدير إدارة التوزيع في قطاع التوزيع والمعارض بـ"تريندز"، أن مشاركة مجموعة "تريندز" في المعرض تمثل امتداداً لحضورها المتنامي في المشهد الثقافي والمعرفي محلياً ودولياً.

بدوره، أشار هزاع الحمادي، مدير إدارة المعارض في مجموعة "تريندز"، إلى أن جناح المجموعة صُمم ليكون مساحة معرفية وتفاعلية تتيح للزوار والباحثين الاطلاع على إصدارات "تريندز" ومشروعاته البحثية، والتعرف إلى مجالات عمله وإنتاجه العلمي، فيما أوضحت اليازية الحوسني، رئيس قطاع الإعلام في تريندز، أن جناح "تريندز" وفعالياته في المعرض ستشهد تغطية إعلامية خاصة، وسيتم تسجيل عدد من حلقات البودكاست.