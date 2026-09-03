ميلّس جائزة أبوظبي يستضيف جلسة "نساء إماراتيات يُلهمن الخير" بمعرض "الصيد والفروسية "

أبوظبي في 3 سبتمبر/ وام/ استضاف "ميلّس جائزة أبوظبي"، جلسة حوارية بعنوان "نساء إماراتيات يُلهمن الخير"، وذلك على هامش فعاليات معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية (أبوظبي 2026)، المقام في مركز أبوظبي الوطني للمعارض "أدنيك".

شاركت في الجلسة كل من الدكتورة عائشة المعمري وفرح القيسية، من مكرّمي جائزة أبوظبي، فيما أدارتها أمل العامري، عضو اللجنة المنظمة لجائزة أبوظبي.

وتناولت الجلسة تجارب ومبادرات تعكس إسهامات المرأة الإماراتية في خدمة المجتمع، وكيفية توظيف الخبرات الشخصية والمهنية في مبادرات تسهم في دعم أفراده وتحسين جودة حياتهم.

وناقشت الجلسة، تزامناً مع احتفالات يوم المرأة الإماراتية لهذا العام، التي تقام تحت شعار "بنظهر الأقوى والأفضل"، دور القيم الإماراتية والنماذج المجتمعية الإيجابية في ترسيخ ثقافة الخير والعطاء، وتعزيز هذه القيم بين الأجيال.