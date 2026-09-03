"برنامج الجدارة" يُمكّن القيادات الحكومية ويعزز تنافسية أبوظبي وجاهزيتها للمستقبل

أبوظبي في 3 سبتمبر/ وام/ يُعد "برنامج الجدارة" لتطوير القيادات، الذي تنفذه دائرة التمكين الحكومي – أبوظبي، مبادرة إستراتيجية تهدف إلى تطوير قدرات القيادات الحكومية لقيادة التحول المؤسسي، وتعزيز كفاءة الأداء الحكومي، ودعم أولويات إمارة أبوظبي في التنمية المستدامة والريادة.

وينسجم البرنامج مع تركيز أبوظبي على الاستثمار في رأس المال البشري باعتباره محرّكًا رئيسًا للتنمية، إذ تضع الإمارة تطوير الكفاءات الوطنية ضمن أولوياتها، بما يدعم استدامة التميز الحكومي وتعزيز تنافسية الإمارة على المستويين الإقليمي والعالمي.

ويرتكز على خمس ركائز أساسية تهدف إلى إعداد قادة قادرين على التعامل مع تحديات المستقبل، وهي: القيادة الحكومية الجاهزة للمستقبل، التي تركز على تنمية القدرة على التعامل مع التعقيدات والقيادة عبر المنظومات؛ والنمو الشخصي والذكاء العاطفي، لتعزيز الوعي الذاتي والمرونة؛ وحل المشكلات والتفكير التحليلي، لبناء القدرة على التحليل واتخاذ القرارات القائمة على البيانات؛ والتعاون والتمكين، لتعزيز الشراكات والعمل الجماعي؛ وفهم منظومة حكومة أبوظبي، لتعميق المعرفة بالأولويات الإستراتيجية وأهداف التنمية الوطنية.

ويعتمد البرنامج نموذجًا تعليميًا يجمع بين التعليم الأكاديمي، والتعلم التفاعلي، والمحاكاة العملية، ودراسة التحديات الواقعية، إلى جانب التجارب الميدانية والزيارات الدولية، بما يمنح المشاركين خبرات قيادية قابلة للتطبيق في بيئة العمل، ويدعم تطوير حلول مبتكرة للتحديات الحكومية.

ويتيح للمشاركين فرصًا للتفاعل المباشر مع صنّاع القرار في دولة الإمارات، وقادة المؤسسات الحكومية، والخبراء الدوليين، إلى جانب المشاركة في فعاليات ورحلات معرفية وبرامج للتنقل بين الجهات الحكومية، بما يعزز تبادل الخبرات ويوسّع آفاق التعاون بين مختلف القطاعات.

ويتميز بآلية اختيار قائمة على الجدارة، إذ يمر المرشحون بعملية تقييم تستند إلى الإمكانات القيادية والخبرة المهنية والقدرة على التفكير الاستراتيجي، بما يسهم في اختيار كفاءات وطنية مؤهلة للمشاركة في قيادة مستقبل العمل الحكومي.

وفي إطار اهتمامه ببناء قيادات متكاملة، يولي البرنامج الرفاه الصحي والمرونة الشخصية أهمية خاصة، من خلال دمج مفاهيم الصحة النفسية والقدرة على التكيف وإدارة الضغوط ضمن مسارات التطوير القيادي، بما يدعم الأداء المستدام ويسهم في ترسيخ بيئة عمل أكثر إنتاجية واستقرارًا.

ويمثل "برنامج الجدارة" جزءًا من جهود إمارة أبوظبي لتأهيل قيادات حكومية تمتلك مهارات الابتكار والاستشراف والتعاون، بما يدعم جاهزية القطاع الحكومي لمواكبة المتغيرات ويسهم في خدمة مسيرة التنمية في الإمارة.

وأكد سعادة الدكتور أحمد سلطان الشعيبي، وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في تعليقه على تجربته في البرنامج، أهمية "برنامج الجدارة" في تطوير المهارات القيادية، مشيرا إلى أن البرنامج أتاح فرصة استثنائية لفهم أعمق للتحديات المستقبلية التي تواجه القطاع الحكومي، ومن خلال الوحدات الأكاديمية المكثفة والتجارب العملية، تمكنت من تعزيز رؤيتي القيادية بما يتماشى مع تطلعات أبوظبي الإستراتيجية.

من جانبه، قال سعادة أحمد فاضل المحيربي، مدير عام بلدية مدينة أبوظبي، إن البرنامج شكّل تجربة قيّمة أضافت إلى مسيرته القيادية، وأتاحت له فرصة للتعلم وتبادل الخبرات والاستفادة من تجارب متنوعة، لافتا إلى أن القيم التي ارتكز عليها البرنامج أسهمت في تعزيز رؤيته وتوظيف مهاراته القيادية والفنية لخدمة مجتمع أبوظبي بصورة أكثر فاعلية، وبما ينسجم مع تطلعات قيادتنا الرشيدة.

من ناحيتها أكدت سعادة ميساء محمد النويس، المدير التنفيذي لقطاع المشاركة المجتمعية والتطوع في هيئة المساهمات المجتمعية "معاً"، أن "برنامج الجدارة" يتجاوز تطوير المهارات القيادية، إذ يسهم في تمكين القيادات الحكومية وتعزيز قدرتها على تحويل الرؤى الإستراتيجية إلى أثر ملموس ومستدام.

وأضافت أن قوة القيادة تكمن اليوم في قدرتها على الربط بين الأولويات الحكومية واحتياجات المجتمع، وبناء شراكات فاعلة تتجاوز حدود الجهات والقطاعات، وقد عزز البرنامج قدراتهم على التفكير بمنظور أشمل، والعمل ضمن منظومة متكاملة، وتحويل التحديات إلى فرص وحلول مبتكرة ومستدامة تسهم في تحقيق أولويات أبوظبي وتعزيز جودة الحياة فيها.