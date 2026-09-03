ألكاراز وميدفيديف وشيلتون يعبرون للدور الثالث في بطولة أمريكا المفتوحة للتنس

نيويورك في 3 سبتمبر/ وام/ واصل أبرز المصنفين والمصنفات في بطولة الولايات المتحدة المفتوحة للتنس (أمريكا المفتوحة)، آخر البطولات الأربع الكبرى "جراند سلام" لهذا الموسم، تأكيد حضورهم القوي مع انطلاق منافسات الدور الثاني، بعدما حجز عدد من أبرز المرشحين للقب مقاعدهم في الدور الثالث، رغم تأثر برنامج البطولة بتساقط الأمطار التي تسببت في تعليق وتأجيل بعض المباريات على الملاعب الخارجية.

وشهدت منافسات الرجال مساء أمس تأهل الإسباني كارلوس ألكاراز، حامل اللقب والمصنف الثاني، بعدما حول تأخره بمجموعة أمام البرتغالي جايمي فاريا إلى فوز بأربع مجموعات بنتيجة (4-6 و6-0 و6-3 و6-2)، ليواصل حملة الدفاع عن لقبه ويضرب موعداً في الدور الثالث مع الصيني وو ييبينغ.

كما بلغ الروسي دانييل ميدفيديف، بطل نسخة 2021، الدور الثالث بفوزه على الأمريكي سيباستيان جورزني بثلاث مجموعات دون رد (6-1 و6-3 و7-5)، ليؤكد جاهزيته للمنافسة على اللقب، فيما واصل الأمريكيان بن شيلتون وفرانسيس تيافو مشوارهما بنجاح، بعد تجاوز الأول البولندي هوبرت هوركاتش، والثاني الياباني ري ساكاموتو، ليحافظ اللاعبان على آمال الجماهير الأمريكية في البطولة.

وفي منافسات السيدات، واصلت البيلاروسية أرينا سابالينكا، المصنفة الأولى عالمياً وحاملة اللقب، عروضها القوية، بعدما تغلبت على الروسية بولينا إياتشينكو بنتيجة (6-1 و6-1) في 53 دقيقة فقط، لتحقق انتصارها السادس عشر توالياً في البطولة، وتقترب خطوة جديدة من مواصلة حملة الدفاع عن لقبها للمرة الثالثة على التوالي.

كما تأهلت الأمريكية جيسيكا بيغولا، المصنفة الثالثة، إلى الدور الثالث بعد فوزها على مواطنتها صوفيا كينين بمجموعتين دون مقابل، فيما واصلت التشيكيتان كارولينا موخوفا وليندا نوسكوفا، والأوكرانية إيلينا سفيتولينا، والإيطالية جاسمين باوليني، مشوارهن بنجاح.

وشهدت البطولة أيضاً أولى المفاجآت بخروج الروسي أندري روبليف، المصنف الثالث والعشرين، إثر خسارته أمام الإسباني دانييل ميريدا، في حين تسببت الأمطار في تعليق عدد من مباريات الملاعب الخارجية، قبل استئناف المنافسات لاحقاً، ما أدى إلى تعديلات في جدول المباريات.

وتتواصل منافسات الدور الثالث خلال الساعات المقبلة وسط ترقب لمواجهات جديدة تجمع عدداً من أبرز نجوم اللعبة، في ظل استمرار التنافس على بطاقتي الدور الرابع في آخر بطولات "الجراند سلام" للموسم.