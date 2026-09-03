"سياحة وثقافة عجمان" تشارك في جولة ترويجية بأسواق أوروبا الوسطى والشرقية

عجمان في 3 سبتمبر/ وام/ تواصل دائرة السياحة والثقافة والإعلام في عجمان توسيع حضور الإمارة على خارطة السياحة الدولية عبر مشاركتها في جولة ترويجية في أسواق أوروبا الوسطى والشرقية، تنظمها شركة فيشر خلال الفترة من 30 أغسطس إلى 4 سبتمبر 2026، وذلك في إطار جهود الدائرة لفتح قنوات جديدة مع الأسواق السياحية الواعدة وتعزيز مكانة الإمارة وجهة تجمع بين أصالة التجربة وتنوّعها وحداثتها.

وتجوب الجولة أربع مدن تشمل براغ وكاتوفيتسه وبوخارست وبودابست، بمشاركة عدد من الوجهات السياحية، ما يتيح للدائرة فرصة التواصل مع نخبة من الشركاء في قطاع السفر والسياحة في هذه المدن، وبحث فرص التعاون وتطوير الشراكات، واستكشاف آفاق جديدة لاستقطاب مزيد من الزوار إلى الإمارة.

وتستعرض الدائرة أبرز المقومات السياحية التي تتمتع بها عجمان، وما توفره من تجارب متنوعة وأصيلة تلبي اهتمامات مختلف شرائح الزوار، وتجمع بين الثقافة والتراث والطبيعة والضيافة والترفيه.

وقال سعادة محمود خليل الهاشمي، مدير عام دائرة السياحة والثقافة والإعلام بعجمان، إن مشاركة الدائرة في الجولة الترويجية تعكس الحرص على توسيع حضور عجمان على خارطة السياحة الدولية، وبناء علاقات أكثر عمقاً واستدامة مع شركائها في قطاع السفر والسياحة.

وأشار إلى أن هذه الجولة تمثل منصة إستراتيجية مهمة لتسليط الضوء على الهوية السياحية المتكاملة لإمارة عجمان، وفتح آفاق جديدة للتعاون تدعم جهودها الرامية إلى توسيع قاعدة الزوار وتعزيز تنافسية القطاع السياحي في الإمارة.

وتأتي هذه المشاركة ضمن نهج الدائرة في تنويع الأسواق السياحية وتعزيز شبكة الشراكات الدولية، عبر حضور فاعل في الفعاليات والجولات الترويجية المتخصصة، بما يسهم في رفع الوعي بالإمارة، وتعزيز جاذبيتها لدى الأسواق المستهدفة، وترسيخ مكانتها كوجهة سياحية متنامية على المستويين الإقليمي والدولي.